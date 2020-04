ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Obchodníci ale většinou neklesají na mysli a snaží se o optimismus, jako například v charitativním obchůdku, který mají v Mladé Boleslavi Jistoty Domova. „Pocity byly smíšené, měli jsme trošku obavy, ale lidé přeci jen chodí a mají zájem, chtějí obnovit šatník, podívat se mezi lidi a udržovat sociální kontakt,“ popsala Iveta Drbohlavová, která v obchůdku prodává porcelán, keramiku, sklo i oblečení.

Zákazníci jsou zde prý ukáznění a dodržují pravidla nastavená vládou. Podle prodavačky je to nutné zlo. „Kdyby nebylo tisíc věcí, na které se musí myslet, tak by byl prodej v podstatě normální,“ vysvětlila Drbohlavová, podle které právě tyto mrzutosti obchodníkům mohou vadit. Není jim příjemné, že zákazníky musí stále na něco upozorňovat a připomínat jim, že v obchodě nemůže být třeba deset lidí najednou. „Musíme mít pozitivní přístup, musíme to zákazníkům zpříjemňovat, také se ještě trošičku bojí. Já myslím, že to zvládneme, pokud k sobě budeme ohleduplní,“ doplnila prodavačka.

O své obavy se podělili i další prodavači, jako třeba Miloš Fiala, která má svůj outlet na třídě Václava Klementa. I podle něho mají lidé zatím strach vyrazit do obchodů, na hodnocení situace je ovšem brzo. „Lidé zatím vůbec nechodí, je to hrůza. Občas někdo nakoukne, ale jde dál. Není to pro nás příjemná situace, ale snažím se dělat co můžu a doufám, že se to zlepší, že se lidé přestanou bát,“ popsal situaci prodavač, který byl nyní skoro dva měsíce doma, ale jako spousta dalších musel i dál platit nájemné.

Na třídě Václava Klementa má obchod s módou také Jana Mavlová. „Nastalá situace je strašná, jsem nespokojená, jsem nespokojená s naší vládou. To, že jsem tady, je zbytečně vynaložená energie, to nás mohli nechat nadále zavřené, popsala žena, která doufá v brzké zlepšení. Podotkla také, že právě obchodníci s oděvy jsou v důsledku restrikcí ti, kteří trpí vlastně nejvíce. Přišli totiž o skoro celou jarní sezonu.

Za velmi problematický považuje zejména prodej svatebních šatů. „Jsou to šaty, které se opravdu musí zkoušet,“ popsala. Jenže právě zkoušení oblečení nyní patří mezi zakázané činnosti.

Také majitel dalšího obchodu, který si nepřál být jmenován, si také posteskl právě na adresu zkoušení. „Lidé by teď kupovali hlavně kalhoty, vzhledem k tomu, že obuvníci mohou prodávat boty s tím, že si do nich lidé vezmou ponožku, tedy radím zákazníkům, ať kalhoty zkoušejí na punčocháče,“ popsal svojí situaci.

Řada obchodníků si také stěžuje, že na slibovaných 25 tisíc korun, které měly být kompenzací od státu, buď nedosáhli, nebo peníze obratem vrátili zpátky, protože zaplatili DPH.