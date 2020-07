Časopis však pomocí metafor kritizuje celkovou situaci v Mladé Boleslavi, ať je to velké množství zahraničních dělníků nebo Nový hřbitov, který automobilka pomalu ale jistě pohlcuje, a na kterém se již nesmí pohřbívat.

Na paškál si bere ale i situaci české vlády, která má podle Škodováckého odboráře o dění v Mladé Boleslavi pramalý zájem. „Smutné je, že o to, co se ve Škoda Auto děje, se vůbec nezajímá naše vláda. Mnohdy Škodu naopak dehonestuje. Soustředěná pouze na řepku, párky, kuřata a na žonglování s koblihami si nechává utéct skutečný poklad, kterým je nádherný šperk této republiky a mnoha generací,“ uvádí kupříkladu časopis.

Znepokojivě časopis hovoří také o skloňovaném přesunu výroby některých modelů. Superb a Karoq by se totiž měl v budoucnu vyrábět na Slovensku. Bojí se ale i o další oblíbené modely, jejich budoucnost by měl řešit právě nový šéf Škody s představenstvem. „Uvidíme také, jak zabojují o Kodiaq, který má jít do Německa či o dlouhou Fabii, kterou lidé mají tolik rádi, a zda na nás nakonec nebudou dělat dlouhý nos,“ míní časopis.

Informaci o odchodu Bernharda Maiera zveřejnila Škoda minulý pátek. Dosavadní předseda představenstva končí k 31. červenci a to po téměř pěti letech v čele společnosti. Jeho nástupce má být zvolen v srpnu.