Možná se to dokáže naučit i vůz, kterým běžně jezdíte – pokud tedy jde o škodovku novějšího data výroby a má výfuk. Plyne to z informací, které v úterý 6. prosince zveřejnila Škoda Auto.

Pozor na vlak. A co dál?

Automobilka nyní ve spolupráci s železničním dopravcem Leo Express testuje novou funkci aplikace Traffication, kterou lze nainstalovat do palubního infotainmentu (ten své výstupy zobrazuje na středovém displeji) většiny aktuálních modelů škodovek. Upozornění na blížící se vlaky, které má být záhy rozšířeno i o další železniční dopravce, tak doplní již dříve dostupné bezpečnostní funkce, jimiž jsou varování před neúmyslným vjetím do protisměru na dálnici nebo výstraha před vozidly v protisměru, připomněl mluvčí automobilky pro digitalizaci Martin Ježek. „O nové verzi jsou majitelé vozů Škoda informováni v notifikačním přehledu palubního infotainmentu. Stejně tak se zpráva o updatu objeví v digitálním obchodě s aplikacemi, který je dostupný z rozhraní ve voze. K instalaci postačí potvrzení ze strany uživatele,“ připomněl, že dohrání novinky do systému auta není nic komplikovaného.

V rámci nového rozšíření funkčnosti elektroniky v autě se informace o poloze vlakových souprav pravidelně ukládají do cloudového úložiště, odkud pak jsou přenášeny do všech škodovek vybavených aplikací Traffication, pokud se nacházejí v blízkosti přejezdu, k němuž se blíží některý z vlaků z databázi. Vedle zobrazení na displeji zazní i zvuková výstraha. Po instalaci běží aplikace automaticky na pozadí, aniž by ji řidič musel spouštět.

Elektromobil zůstal mimo hru

Příznivce značky může překvapit, že aplikaci lze instalovat do téměř všech modelů znaky Škoda – s výjimkou aktuální vlajkové lodi mladoboleslavské automobilky: elektromobilu Enyaq iV. „Vůz musí být vybaven infotainment systémem třetí generace Modular Infotainment Matrix,“ upřesnil vedoucí komunikace produktu Vítězslav Kodym. Připomíná, že aplikace nabídne spoustu dalších užitečných informací.

Řidiče varuje třeba před nepříznivým počasím, náledím či špatnou sjízdností silnice z jiného důvodu nebo dopravními nehodami. Výstražné údaje systém získává nejen z vlakové databáze a od poskytovatelů dopravního zpravodajství, ale taktéž z dalších škodovek pohybujících se v okolí. Ty třeba odesílají informaci o tom, že jejich řidič rozsvítil mlhovky. Ťukutím na obrazovku také řidič může odeslat varování ostatním škodovákům v okolí…

Aplikace je nyní schopna tlumočit svá varování ve 23 jazycích – a ta jsou dostupná ve 32 evropských zemích.