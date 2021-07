Recyklovat nebo spalovat; ne ukládat na skládku. K takovému nakládání s odpady z výroby se hlásí automobilka Škoda Auto, jež v úterý zveřejnila svoji zprávu o trvale udržitelném rozvoji za roky 2019 a 2020. Hlásí, že takto to v jejích provozech finguje již od počátku loňského roku. Spalováním se přitom nerozumí likvidace, ale „termické využití“.

Slibuje dále, že zavedení uhlíkově neutrální výroby v závodě ve Vrchlabí nezůstane osamoceným počinem: do konce desetiletí má energie určená pro výrobu vozů a komponentů v závodech v České republice pocházet z uhlíkově neutrálních zdrojů – tedy bez zátěže planety prohlubováním skleníkového efektu, což má vést k omezování dopadů takzvaného globálního oteplování. Už letos, do konce roku, by zemní plyn měl nahradit metan ze zařízení na výrobu bioplynu.