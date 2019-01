Mladoboleslavsko /ROZHOVOR/ - Sehnat řemeslníka není vůbec jednoduchá věc; a už vůbec ne takového, který by byl dostupný brzy - ideálně hned. Pomocí portálu nejremeslnici.cz mohou ale lidé poptávat služby takových pracovníků - a jak vysvětluje Oleksandr Yureskul, jednatel pražské stavební firmy AvantStav, spolupráce s portálem s vyplatí - lidé se totiž mohou podívat na reference, které daný řemeslník má.

Oleksandr Yureskul, jednatel pražské stavební firmy AvantStav. | Foto: www.avantstav.cz

Mají v současné době stavební firmy sehnat zakázky, nebo to je naopak – lidé mají problém sehnat volného řemeslníka?

Určitě to jsou lidé, kteří mají problém sehnat volného řemeslníka. Stavební firmy vetšinou mají minimálně dva až tři měsíce čekací lhůty – hlavně v létě, když je sezona. Především jde o kvalitu práce, v dnešní době je velký problém sehnat řemeslníka, který svojí práci udělá kvalitně, v uvedeném termínu a poskytne záruku na dílo. Kromě toho, je důležitá komunikace se zákazníkem během stavebních práci, klient ocení to, že zvedáme telefony o víkendu nebo večer. Snažíme se operativně řešit různé situace, které můžou na stavbě vzniknout, a taky dotazy klienta ohledně postupu, termínu a objednání zboží.

Jaká je obvyklá čekací lhůta, než se řemeslník z vaší firmy dostane k zákazníkovi?

Snažíme se naplánovat zakázky dopředu, ale když máme zajímavou zakázku a máme na to řemeslníky, víc než dva až tři týdny zákazník čekat nemusí. Některé zakázky - vetší rekonstrukci bytu či rodinných domu - naopak, plánujeme jeden měsíc až tři měsíce dopředu.

Řemeslníci mají tedy hodně napilno, máte problém sehnat spolupracovníky?

Ano, je to velký problém, spolupracujeme s řemeslníky z Ukrajiny a Moldavska, kteří mají živnost a dlouholeté zkušenosti v oboru. Určitě bylo by lepší, kdyby stát zjednodušil postup, při kterém by řemeslníci ze států mimo Evropské unie - pokud chtějí pracovat v Čechách - mohli dostat pracovní povolení a veškeré potřebné dokumenty, aby tu mohli pracovat.

Kolik lidé dají v průměru třeba do rekonstrukce koupelny, co jsou ochotní zaplatit?

Pokud jde o klasickou panelákovou koupelnu, práce a materiál vychází zhruba na 90 až 120 tisíc korun. Hodně záleží na tom, jaké vybavení chtějí mít v koupelně, zda moderní nebo standardní.

Dávají si lidé do koupelen něco, co třeba dříve nebylo tolik obvyklé?

V poslední době je trend pro koupelny - imitace betonu. Může to být dlažba a obklad v odstínu betonu. Také betonové dekorativní stěrky. Také jsme si všimli, že hodně lidí v průběhu rekonstrukce mění vanu za sprchový kout, ten dáváme skoro do každé druhé koupelny. A samozřejmě skoro každý chce vyměnit obyčejné WC za Geberit, i když je několikrát dražší.