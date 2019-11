Na konferenci Škoda Auto Vysoké školy Beyond Horizons vystoupily špičky z oboru

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. listopadu proběhla na Škoda Auto Vysoké škole konference s názvem Beyond Horizons: Technology and Business World in 21st Century, v rámci které byly představeny nejnovější technologické trendy v oblasti digitalizace, průmyslu 4.0 či vzdělávání 4.0. Mezi hlavními řečníky nechyběli předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier nebo Itzhak Swary z izraelské Champion Motors.

Na konferenci ŠKODA AUTO Vysoké školy Beyond Horizons vystoupily špičky z oboru. | Foto: Deník / Michaela Barvová