Mladá Boleslav - Firma Škoda Auto se stala již popatnácté vítězem v českém žebříčku "Czech Top 100"

Nová pětidvéřová Škoda Citigo se představila na autosalonu v Ženevě. | Foto: ČTK

Škoda Auto byla oceněna jako ‚nejvýznamnější podnik v České republice'.

Sází na domácí výrobu a její investice míří do nových výrobních kapacit všech tří českých závodů

Automobilka zvítězila v soutěži podniků, vyhlašované od roku 1994, už popatnácté. ‚Czech Top 100' hodnotí nejdůležitější české podniky na základě ekonomických ukazatelů a aktuálního vývoje v produktivitě, hodnotě firmy, společenské odpovědnosti a atraktivity zaměstnavatele.

Vyznamenání pro ‚nejvýznamnější podnik v České republice' bude v úterý v rámci galavečera předáno v pražském paláci Žofín.

Za společnost Škoda Auto cenu převezme člen představenstva pro oblast personalistiky Bohdan Wojnar. „Jsme na toto ocenění velice hrdí," říká Wojnar. „Dokazuje význam našeho podniku pro českou ekonomiku a je současně oceněním špičkových výkonů našich zaměstnanců. Cena navíc potvrzuje, že jsme s naším kurzem mezinárodního růstu na správné cestě. Také v příštích letech budeme v tomto kurzu pokračovat a náš odbyt do roku 2018 zvýšíme minimálně na 1,5 milionu vozů ročně," říká člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast personalistiky.

Cena ‚Czech Top 100' oceňuje už od roku 1994 nejdůležitější české podniky, které byly privatizovány na počátku devadesátých let v rámci zavádění tržního hospodářství v České republice. Škoda se od roku 1996 – s výjimkou roku 2000 – pravidelně umisťuje na prvním místě.



To podtrhuje velice úspěšný vývoj podniku v uplynulých 20 letech. Od roku 1991 – od roku vstupu koncernu Volkswagen – Škoda své celosvětové prodeje zvýšila více než čtyřnásobně a rozšířila svou paletu vozů z jednoho produktu na současných sedm modelových řad. Vznikl mezinárodně aktivní podnik, který je přítomný ve více než stovce zemí světa.



Na podzim letošního roku bude na evropských trzích zahájen prodej nové limuzíny Rapid. Proto budou investice do domácích výrobních závodů dále posíleny. Ve všech třech českých lokalitách bude navýšena kapacita.