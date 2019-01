Mladá Boleslav – V pátek začíná poslední měsíc, v němž ještě platí stávající kolektivní smlouva mezi zaměstnanci a vedením zdejší automobilky Škoda Auto.Vyjednávání o podobě nové smlouvy jsou v plném proudu už několik týdnů, ale podle informací ze strany odborů se zatím nepovedlo nalézt společnou řeč.

Kmenoví zaměstnanci Škody Auto nemusejí mít strach o práci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vít Šimánek

Kamenem úrazu je hlavně otázka růstu platů. Tady přišla automobilka s návrhem na nulový růst, což se odborářům hrubě nelíbí.



„Přístup firmy nás zklamal, a to zejména v době,kdy jsme chtěli, aby obě strany přibližovaly své požadavky,"okomentoval dosavadní průběh vyjednávání předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík.



Jak jsme již dříve informoval, už na počátku vyjednávání na sklonku minulého roku Jaroslav Povšík vysvětlil, že odbory jsou tentokrát nakloněny kompromisu a jejich cílem bude pro nadcházející období především zajištění zaměstnanosti.



Odboráři předpokládali navýšení mezd o inflaci a očekávali především spory o její předpokládanou výši, ovšem nulový nárůst platů pro ně přijatelný není.



„Na tento návrh v žádném případě přistoupit nemůžeme, samozřejmě požadujeme odpovídající navýšení mezd," okomentoval Jaroslav Povšík návrh automobilky, o němž společně diskutovali během čtvrtého kola vyjednávání.



O něco příznivěji se situace vyvíjí v debatě o dalším důležitém bodu, a tím je Dohoda o zaměstnanosti.



Hlavní vyjednávací tým se shodl na době účinnosti této dohody, a to do 31. 12. 2018 a na spolurozhodování a projednání v oblasti kvalifikačních programů," konstatoval předseda Povšík.



Po dobu platnosti této dohody musí být automobilka schopna zajistit zaměstnanost konkrétního počtu zaměstnanců, detaily smlouvy jsou ovšem předmětem dalšího jednání, aby odpovídaly představám obou stran.