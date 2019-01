Praha, Mladá Boleslav /VIDEO, FOTOGALERIE/ Automobilky běžně nové modely při testech speciálně zahalují, tak aby nebyly poznat skutečné tvary vozu. Můžete je často potkat na českých silnicích. Škoda Auto ovšem zvolila před oficiálním představením vozu s názvem Scala originální způsob - nástupce modelu Rapid přestříkala v graffiti a umělec pak 3D model zasadil do Lennonovy zdi na pražské Kampě.

Unikátní maskování vznikalo pod vedením týmu ze Storyboardu škodovky zhruba před měsícem, až nyní český výrobce svou kamufláž představil veřejnosti, ačkoliv pozorní návštěvníci Prahy či turisté mohli spatřit namalované auto už dříve. V tiskové zprávě se uvádí, že „Scala představuje pro značku Škoda odvážný krok kupředu“ a že nový model „hodlá stanovit nové standardy v oblasti technologií, bezpečnosti a designu ve třídě kompaktních vozů.“

Oficiální představení modelu, který nahradí Škodu Rapid, je naplánováno na 6. prosince do izraelského Tel Avivu. Zatím automobilka pustila do světa pouze první fotku přístrojové desky, na níž zaujme nejnovější generace infotainmentu s volně stojícím displejem, umístěným vysoko na palubní desce v zorném poli řidiče.

Automobilka v jakési „umělecké generálce“ kladla důraz na slovo odvaha (anglický výraz courage byl dokonce zvěčněn na Lennonovu zeď). Podle autorů kampaně je plocha na pražské Kampě dodnes místem, kde se může projevit kdokoli, kdo na to má odvahu.

„V bývalém Československu před rokem 1989 lidé psali na tuto zeď vzkazy a poselství plná touhy po svobodě či míru jako poctu Johnu Lennonovi, ačkoliv tehdejší komunistický režim takové projevy potlačoval,“ píše Škoda Auto.

Autorem graffiti je muž s přezdívkou Chemis, automobilka přizvala ke spolupráci rovněž Davea Krugmana, fotografa z New Yorku. „Lidé z celého světa se tu zastaví a píší na tuto zeď – je to globální konverzace,“ uvedl. Podle Chemise byla práce náročná, ale pochvaloval si prostor a čas, který dostal. Symbol rukou nad zamaskovanou Scalou má být boj za svobodu projevu. „Šedé ruce se snaží zastavit ruku s perem a to pero sebrat, protože ruka je touha po svobodě a pero je prostředek. Stejně jako já mám prostředek spreje a myšlenku v hlavě,“ vysvětlil mladý umělec.