Příznivou zprávu týkající nového modelu fabie zveřejnila ve středu mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Čtvrtá generace vyhrála cenu Autonis v kategorii malých vozů: čtenáři německého motoristického magazínu auto motor und sport ji v rámci tradiční ankety zvolili nejlepší designovou novinkou roku 2021. Jde mimochodem o soutěžní hodnocení, v němž modely z Mladé Boleslavi sklízely úspěchy i v minulých letech. Fabia se letos ve své kategorii prosadila mezi šesti konkurenty.

Škoda Fabia čtvrté generace. | Foto: Škoda Auto

Škodováci nicméně počítají i s dalšími úspěchy: jak s tím prodejním u zákazníků, tak v rámci oceňování. Mimo jiné byla čtvrtá generace Škody Fabia nominována mezi finalisty ceny sdružení European AUTOBEST. Konkrétně se jedná o ocenění Best Buy Car of Europe in 2022, jehož porotci jsou respektovaní motorističtí novináři a novinářky z 32 evropských zemí. Jejich rozhodnutí vyplyne z testovacích jízd; mají se konat 24. a 25. listopadu v rakouském Teesdorfu.