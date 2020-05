„Podnikáte v Mnichově Hradišti nebo blízkém okolí? Dopadla na Vás tíživá situace způsobená pandemií koronaviru? Nabízíme Vám možnost zviditelnit se mezi místními zdarma prostřednictvím Mapy živnostníků,“ představuje Hradiště novinku prostřednictvím svých webových stránek a také na oficiálním facebookovém profilu města.

Starosta Hradiště Ondřej Lochman říká, že vedení radnice chtělo na podnikatele nějakým způsobem upozornit. Živnostníků, obchodů a služeb je totiž v Hradišti poměrně hodně. Zároveň si však uvědomovali, že mají celkem omezené možnosti jak pomáhat.

„Udělali jsme googleovskou mapu a k tomu formulář. Měli jsme nějaké vzory. Podobnou mapu udělali například v Litoměřicích, vymysleli jsme si svůj systém s detailním formulářem,“ popsal Lochman. Právě pomocí formuláře se lidé zaregistrují a poté se jejich obchod v mapě objeví. Navíc o sobě mohou napsat také pár slov, malé doporučení, nebo to, jestli je u nich možné zakoupit voucher. Poselství je jasné. „Nakupujte doma, nemusíte chodit do obchoďáků,“ vzkazuje starosta.

Kromě toho radnice pomáhá i jinými způsoby. Restauracím nepočítá předzahrádky, a dále se také neplatí poplatky z pobytu. Podnikatelé si mohou zažádat o odložení nájmů, nebo odpuštění nějakého procenta. Pomocí formuláře je v mapě přihlášeno už více než dvě desítky živnostníků.

Mezi nimi je také Dagmar Fassmannová, která provozuje pánské Holičství D&D. „Já jsem si říkala, že kdekoli být vidět je pro výdělek pozitivní, tak jsem to využila,“ poznamenala holička. Otevření se ale trochu obává a dokonce se jí zdají strašidelné sny o tom, jak je hned první den zavalí zástupy zákazníků, kteří se po dlouhých týdnech přijdou nechat ostříhat.





Ohlasy zákazníků, kteří se pídí po službách ale zatím nepřichází, možná je to tím, že je celá platforma opravdu poměrně čerstvou záležitostí. Přesto živnostníci nápad kvitují. „To co město dělá je myslím výborné, jinak rozhýbat ekonomiku asi nepůjde ani celorepublikově,“ uvedl majitel Nábytku Honza Jan Nohýnek, který měl skoro celou dobu nouzového stavu zavřeno. Na ohlasy jsou také zvědaví v Klimatizacích Trebecký. Na mapě jsou, ale ani zde zatím nemají žádné ohlasy, nebo nové zákazníky, kteří by na ně pomocí mapy přišli.

Hospodští z Hradiště nebudou muset platit jeden poplatek

Město nepomáhá svým živnostníkům jen tím, že je se mohou zapisovat do speciální mapy a zapojit se tak do akce Hradiště sobě. Promíjí jim také některé poplatky, které by je v aktuálně špatné situaci, která nastala v důsledku pandemie koronaviru, mohla zatížit. V tomto případě se jedná hlavně o hospody a restaurace, které jsou stále zavřené.



Hradiště jim totiž promíjí místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, to znamená, za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování svých služeb, jako jsou restaurační stoly, stolky, předzahrádky a další zařízení, které slouží pro stravování a občerstvení.



Prominutí místního poplatku se pak logicky vztahuje na všechny poplatníky, kterých se prominutí logicky týká. Určitě si na něj nepřijde kdejaký vykuk. Rozhodnutí platí až do konce letošního roku. Kromě toho určitou pomoc mohou očekávat také hotely a penzion v podobě prominutí poplatku z pobytu.