První den po znovuotevření většiny obchodů byl pro mnoho Boleslaváků ve znamení nákupů. Davové šílenství se v pondělí 10. května nekonalo, zákazníci ale například do prodejen s módou vyrazili.

Ilustrační foto. | Foto: Kristýna Žáková

„Zkoušet se může normálně. Máme však v obchodě páru a po každém zákazníkovi oblečení dezinfikujeme párou. To není nařízení. Děláme to tak běžně i když přijde oblečení od výrobce," okomentovala dění majitelka butiku. Živobytí jí zachránilo to, že i v době tvrdého lockdownu měla výdejové okénko a zboží nabízela prostřednictvím sociální sítě Facebook.