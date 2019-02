Mladá Boleslav - Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků v druhé vlně

Jan Ámos Komenský. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

 Robert Bosch, Škoda Auto, Scania CZ a Ministerstvo školství ČR

podepsaly dne 4. 12. 2008 dohodu o spolupráci při realizaci.

Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků

 Během následujících tří let partneři v rámci šesti týdenních seminářů vyškolí 28 lektorů ze 14 odborných škol, ti se pak stanou školiteli dalších pedagogů ve svých regionech.

 Úspěšná první vlna Evropského projektu proškolila 28 pedagogů v šesti tématech. Ti předali nabyté poznatky dále do oboru. Celkem je tak proškoleno 1 178 dalších pedagogů.

Dne 4.12.2008 podepsali v Mladé Boleslavi zástupci společností Robert Bosch, Škoda Auto, Scania CZ a Ministerstva školství ČR smlouvu o spolupráci v rámci Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II. Jde o pokračování úspěšného projektu, který běžel v České republice poprvé od roku 2005.

Projekt, který byl v ČR spuštěn jako v druhé zemi po Německu, přinesl do českého odborného školství kvalitní informace. Průběžnými školeními na nejmodernějších přístrojích reaguje na velmi rychlý vývoj techniky v automobilovém průmyslu. Do autoservisů odcházejí vědomostmi podstatně lépe vybavení technici, kteří se mohou velmi rychle zapracovat.

V rámci Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II. budou školena témata:

Elektrika - zabývá se základy měření, el. schématy, dobíjecí a startovací soustavou, palubní sítí 12/24 V, CAN Bus, seriovou/paralelní diagnostikou – vývoj funkce, osvětlení vozu – ovládání, xenon,AFS…., elektrické komponenty vozidel.

Podvozek - konstrukce podvozku, zavěšení, geometrie, brzdy, ABS, ASR, ESP, měření geometrie.

Karoserie - trendy ve výrobě, airbagy, předpínače a bezpečnostní prvky, topení a klimatizace.

Převodovky - mechanické + 4x4, automatické převodovky, diagnostika, nové převodovky (6°a 7°DSG; Haldex).

S dalšími tématy zabývajícími se zážehovýmí (motory – 1.6; 1.8; 2.0; 2.0 TSI; 1.4 TSI) či vznětovými motory (diesel motory CRDI), dále komfortní elektronikou se začneme zabývat v průběhu příštího roku.

Konstrukce nákladních vozidel - výrobní program Scania, systém řízení motorů Scania, zpomalovací zařízení vozidel Scania, pneumatické systémy pérování.

Elektronika nákladních vozidel – pneumatické brzdové systémy, elektrické brzdové systémy, elektrická výstroj vozidel, příslušenství, nástavby vozidel, měření výkonu a spotřeby.

Dalším krokem bude přenos nově nabytých poznatků v rámci projektu do regionů. V této fázi se do projektu zapojí jednotlivé kraje ČR, které se tak po firmách Robert Bosch, Škoda Auto a Scania CZ, po Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a vybraných odborných školách stanou dalším aktivním partnerem Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II. Tím se naplní hlavní cíl - plošné zvýšení kvality výuky v automobilních oborech.

Prostřednictvím první skupiny absolventů projektu, se pak nové informace mohou rychle dostat do výuky v rámci všech regionů. Kursy nyní prochází 28 pedagogů ze 14 pilotních škol, které byly předem vybrány do projektu krajskými úřady.

Účastníci projektu školení systém hodnotí pozitivně díky aktuálnímu přínosu vědomostí. Sada klíčů dnes ke kvalitní diagnostice závady a k plnohodnotné opravě nestačí. Pedagogičtí pracovníci musí získávat pravidelně nejnovější informace a ty pak přenášet na žáky odborných škol. Ti pak mohou do praxe nastupovat s kvalitnějšími znalostmi a zlepšit tak práci pro zákazníky autoservisů.

Těsná spolupráce největší domácí automobilky, celosvětově vedoucí firmy na trhu dodavatelů automobilového průmyslu, předního výrobce nákladních automobilů, evropských struktur, českého školství a krajských samospráv přináší záruku dalšího kvalitativního rozvoje automobilového průmyslu jako celku v České republice.

„Všech šest částí školení bylo jak našimi vyučujícími, tak dalšími 22 učiteli z jedenácti škol Jihomoravského kraje hodnoceno jako dosud nejlepší autoopravárenská odborná školení pro vyučující odborných předmětů a praktické výuky, a to včetně poskytnutí výukových materiálů. Pokud je vyučující používají dále ve výuce, jako je to v naší škole, musí se to zákonitě projevit v kvalitě výuky a tudíž i v úrovni absolventů oborů automechanik, autotronik a silniční doprava,“ hodnotí první běh projektu ing. Vratislav Kšica, ředitel Integrované střední školy automobilní v Brně.

„Informace, které získali naši odborní učitelé při školeních Škoda - Bosch, jsou velmi málo dostupné, a proto tyto novinky příznivě působí na žáky při výuce. Dále byly všechny informace předány ostatním pedagogům odborných škol v Libereckém kraji, kteří je využívají ve výuce na dalších školách. Na hodnocení vlivu na absolventy je dosud brzy, ale díky těmto informacím u širší odborné veřejnosti a také u žáků samotných stoupá prestiž odborných učitelů a odborného vzdělávání na školách,“ doplnila Markéta Zelinková, ředitelka Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou.

Kontakt pro novináře: Pavel Roman, Robert Bosch odbytová, s.r.o., tel.: 261 300 595, email: pavel.roman@cz.bosch.com

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem v oblasti technologií a služeb. Ve svých obchodních divizích automobilové a průmyslové techniky, spotřebního zboží a techniky budov dosáhlo přibližně 271 000 pracovníků v roce 2007 obratu 46,3 miliard eur. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 300 dceřiných a regionálních společností ve více než 50 zemích světa. Tento celosvětový svazek vývojových, výrobních a odbytových firem je předpokladem pro další růst. Bosch investuje každoročně více než 3 miliardy eur do výzkumu a přihlásil celosvětově více než 3000 patentů. Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861 - 1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“.

Obchodně-právní struktura Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnost. 92 % majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.cz.



Společnost Škoda Auto je jednou ze čtyř automobilek na světě, které se mohou chlubit více než stoletou tradici. Škoda Auto má výjimečné postavení v české ekonomice a je nejvýznamnějším českým vývozcem. Od dubna 1991 je Škoda Auto součástí koncernu Volkswagen. V současnosti vyrábí osobní automobily v modelových řadách Superb, Octavia, Octavia Tour, Fabia a Roomster, které prodává na více než 100 trzích celého světa. Na domácím trhu má značka Škoda k dispozici nejširší síť autorizovaných prodejců a servisů a dosahuje 30% podílu na trhu s novými automobily. V loňském roce vyrobila Škoda Auto v závodech Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny 544 284 automobilů, v letošním roce by mělo být zákazníkům dodáno 690 000 vozů. Automobily Škoda se montují také v Indii, na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, v Kazachstánu. Výroba vozů Škoda na základě smlouvy o licenční výrobě probíhá v Číně a v Ruské federaci.

Více informací na www.skoda-auto.cz nebo na http://media.skoda-auto.com



Scania Czech Republic s.r.o., dceřiná společnosti švédské firmy Scania CV AB, je výhradním zástupcem této značky na českém trhu. Scania CZ byla založena v roce 1994. Od počátku své existence se společnost zaměřila především na rozvoje servisní a prodejní sítě. Během poměrně krátké doby se podařilo vybudovat síť pokrývající rovnoměrně celé území republiky. V současné době má společnost celkem šest dealerů, z toho čtyři vlastní - v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích a dva nezávislé - v Plzni a Jičíně. Zároveň v jednotlivých regionech fungují v rámci dealerství další, tzv. satelitní servisy, kterých má Scania Czech Republic celkem 18 a obchodní kanceláře.

Scania CZ dodává na náš trh těžké nákladní automobily, dálkové a městské autobusy. Kromě prodeje nových vozidel, servisu a prodeje náhradních dílů poskytuje firma ještě celou řadu doplňkových služeb, mezi něž patří, pronájmy vozidel, servisní smlouvy, školení řidičů, prodej použitých vozů a jejich výkup protiúčtem, nepřetržitá servisní asistenční služba a další.

Scania CZ si dobře uvědomuje, že nestačí vozidlo pouze prodat, ale je potřeba zajistit také kvalitní servisní zázemí a nabídnout širokou škálu doplňkových služeb. Proto se neustále snaží zdokonalovat svoji servisní síť a zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku služeb. Cílem společnosti Scania je, aby neznamenala „pouze“ nákladní automobil, ale komplexní řešení provozních nároků dopravní společnosti.

Více informací na www.scania.cz