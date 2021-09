Zatímco dříve pořádala automobilka dny otevřených dveří, nyní přechází k projektu roadshow, kdy se její zástupci vydávají přímo za studenty. Má to pomoci navázat těsnější kontakt mezi experty a akademickým prostředím a oslovit více mladých talentů z různých technických oborů – nejen se zaměřením na automobilový průmysl, ale i na elektrotechniku, IT a kyberbezpečnost.

Roadshow zahájila Škoda Auto ve středu na Univerzitě Pardubice; v pondělí 4. října následuje Liberec. Hned vzápětí roasdshow pokračuje sérií zastávek v hlavním městě: 5. října bude na programu Česká zemědělská univerzita v Praze, 6. října České vysoké učení technické v Praze a 7. října Vysoká škola ekonomická v Praze. Přes Ostravu, Brno a Hradec Králové pak vzdělávací akce doputuje až do Plzně. K vidění není jen čistě elektrický model Enyaq iV, ale také plug-in hybridní varianty Superb iV, Octavia iV a Octavia iV RS.

Ta je nyní přímo viditelná: až do 20. října navštěvuje její tým české vysoké školy s roadshow Škoda iV Day, zaměřenou na představení nejnovějších technických řešení, jež se elektromobility týkají. Celkem jde o devět zastávek na většinou technicky a elektrotechnicky zaměřených fakultách (avšak stranou pozornosti nezůstávají ani studenti informatiky), při kterých se studenti mohou seznámit s elektricky poháněnými vozy a jejich klíčovými komponenty: nejen s elektromotorem, ale i s trakčním akumulátorem a systémem nabíjení.

Do roku 2030 firma plánuje rozšířit nabídku o nejméně tři další plně elektrické modely; mají být menší než SUV enyaq – a také levnější. Ke stejnému termínu se navíc hodlá stát jednou z pěti nejprodávanějších automobilových značek v Evropě. Jak vážně to Škoda Auto s rozvojem elektromobility myslí, ukazuje i její podpora univerzitního vzdělávání zaměřeného právě na tuto oblast.

První vyrobený exemplář modelu Enyaq iV, který je součástí muzejní expozice již od léta, ředitel označil za vhodný doplněk vystavované klasické produkce z Mladé Boleslavi. „Je to úžasný doklad letité tradice spolupráce mezi Národním technickým muzeem a firmou Škoda Auto,“ poznamenal Ksandr.

S tím, že právě Klement od svých bývalých zákazníků vykoupil, nechal upravit pro výstavní účely a následně muzeu daroval nejen tehdy 29 let starý vůz Laurin & Klement Voiturette B, ale muzeum od něj získalo také první tři své motocykly, cenné archivní materiály a další předměty. „Nezanedbatelně také přispěl na stavbu muzejní budovy na Letné,“ připomněl Ksandr Klementovy zásluhy.

„Nyní jdeme odhodlaně kupředu: v nadcházejících letech vytvoříme z České republiky centrum elektromobility a do roku 2030 chceme vyrábět komponenty pro elektromobily nebo samotné elektrické vozy ve všech třech našich českých závodech,“ plánuje Oeljeklaus.

První v České republice vyrobený vůz Škoda Enyaq iV byl předán do sbírek Národního technického muzea v Praze. | Foto: Škoda Auto

Elektromobilita je často označována za budoucnost, ale stává se i součástí moderní historie. Potvrdilo se to v Národním technickém muzeu v Praze, jež získalo nový sbírkový předmět. Automobilka Škoda Auto mu slavnostně předala první plně elektrické auto Škoda Enyaq iV vyrobené v České republice.

