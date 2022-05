Co děláte pro svou kondici?

Pravidelně dodržuju pitný režim, nejvíce mi chutná Pilsner Urquell.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

S Ronaldem, chtěl bych s ním soupeřit o to, kdo má lepší kopací techniku.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Centrovaný míč, chtěl jsem hlavičkovat do rohu, bohužel se to povedlo do vlastní sítě.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Červenou bych dal většinou sudímu, za arogantní chování.

Váš sportovní vzor?

Sportovní vzor? Zřejmě dvojice Federer, Nadal, za sportovní dlouhověkost a garanci nejlepších výkonů.

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Celé dětství jsem strávil na fotbalovým hřišti, na zbytek nebyl čas.

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Nejvíce mě potěšila a překvapila manželka tím, jak je schopná v 9. měsíci těhotenství běhat po baráku, uklízet a starat se o dceru.

Jaký je váš sportovní cíl?

Můj jediný sportovní cíl je nedostat se váhou nad 100 kg.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

V televizi u nás frčí už jen pouze prasátko Peppa a králíček Bing.

Co je pro vás vítězství?

Vítězství je odehrát utkání a nezranit se.

Máte raději individuální nebo kolektivní sporty? Proč?

Mám radši individuální, protože mi to ostatní jen kazí.

Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Asi v 10 letech jsem udělal přes 5000 nožiček, pamatuju si, že jsem je dělal asi 2 hodiny.

Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník