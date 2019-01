Kosmonosy /FOTOGALERIE/ - Sedm let denně dva kilometry tam, dva zpět. To je část volného času Jardy, štamgasta kosmonoské restaurace Rychta. Každý den takhle chodí na pivko do Kosmonos z Mladé Boleslavi. I když…

„Já chodím čtyřistakrát v roce. Někdy totiž jdu do té hospody dvakrát," usmívá se vážený štamgast a připíjí si novinkou v restauraci - tankovou desítkou Gambrinus Originál.

Štamgastů si na Rychtě váží. Dalo by se říci, že je to hospoda Jardů. „Chodí nás sem sedm Jardů," říká další štamgast tohoto jména a dodává: „Jsem kosmonoský rodák, 58 let tady žiju, pro pivo jsem sem chodil už v deseti letech tátovi do bandasky."

Štamgast Franta potvrzuje osvědčenou hospodskou pravdu: „Tady se sežene všechno, probereme všechno, vyměníme vládu, okomentujeme fotbal i hokej. No a dneska to vidím, že ten hokej prohrajeme," říká Franta a kouká na televizi, kde brzy začnou hrát naši hokejisté zápas na světovém šampionátu s Lotyšskem.

Restauraci Rychta vlastní už sedmým rokem Tomáš Picek. Ten ji koupil krátce poté, co vyhořela. „Vše jsem opravil a vybudoval. Jestli to byla spousta práce? Nemusím snad odpovídat," zasní se majitel. Ten už pár dnů čepuje v restauraci novinku, kterou si všichni štamgasti i hosté chválí - tankovou Plzeň a desítku Gambrinus Originál. „Chuť je to fakt dobrá," shodují se pánové u stolu hned vedle výčepu.

V místnosti, kde jsou umístěny pivní tanky, je tak sedm stupňů Celsia. Prosklená místnost vznikla z nevyužitého výklenku. Přes noc je osvětlená a je nepřehlédnutelná z chodníku. Stejně jako zelená fasáda budovy restaurace.

Výhodou Rychty jsou velké prostoty. Kromě doslova obrovské venkovní zahrádky je tu pivnice i několik salonků, kde lze povečeřet, ale i uspořádat svatby, oslavy, večírky.

Tradičním lákadlem jsou hotovky, kterých denně uvaří kolem stovky porcí. Pizza na ohni v peci a steaky připravované na oharcích jsou dalším okořeněním příjemné atmosféry, která tu vládne.

„Desítka Gambrinus Originál zachovává oblíbený charakter plzeňského piva a nabízí ještě plnější chuť. Plnost chuti jsme zvýšili vyšším dávkováním sladu a chmele," uvedla Adriana Jehňáková, marketingová manažerka Plzeňského Prazdroje.