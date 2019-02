Ceny povinného ručení pojišťoven rostou, ale jednoduchým trikem, změnou pojišťovny, několik tisíc lidí jen za minulý měsíc ušetřilo 1500 korun. Stačilo, že si porovnali aktuální ceny na trhu s povinným ručením a to při zadání stejných parametrů pro každou pojišťovnu.

„Sledujeme aktuální ceny mnoha finančních produktů, ale na povinné ručení se specializujeme. Samozřejmě záleží na bonusech řidiče, jeho věku a typu auta, ale zatím jsme většině uživatelů našich stránek zařídili výhodnější povinné ručení, než které platili dosud," chlubí se provozovatel online srovnávače cen Porovnej24.cz Zbyněk Laisek.

TIP: Ušetřete i vy. Proveďte si srovnání povinného ručení!

Podle něj lidé platí za povinné ručení více, než musejí. Důvodem je, že nepátrají po výhodnější nabídce a pouze obnovují smlouvy se svými stávajícími pojišťovnami. Jako příklad uvádí majitele osm let starého vozidla typu Renault Mégane o objemu 1461 cm3, výkon: 63 kW, ve věku 40 s předchozího délkou pojištění 120 měsíců.

„Podobných lidí do našeho call centra volá několik desítek denně. Když se jich zeptáme, kolik platí za povinné ručení, jejich odpověď obvykle zní, že necelé tři tisíce korun. V tom lepším pak kolem dvou tisíc korun. Pokud by si ale porovnali aktuální nabídky jednotlivých pojišťoven, zjistili by, že za stejné povinné ručení mohou platit i necelých 1500 korun. Konkrétně v případě zmíněného řidiče byla úspora přes tisíc korun, ale může být i vyšší," tvrdí Laisek.

Nabídka asistenčních služeb

Jednou z novinek na trhu s povinným ručením je i nabídka asistenčních služeb, které byly v minulosti vyhrazeny zejména pro havarijní pojištění. Pojišťovny moc dobře vědí, že čeští motoristé nejsou v takové finanční kondici, aby obnovovali své vozy stejně tak často jako jejich kolegové v západních evropských zemích. Situaci, kdy je přitom jejich letitý vůz takzvaně někde nechá, znají mnozí z nich.

„U porovnání cen povinného ručení u každé nabídky pojišťovny dáváme k dispozici i plné znění toho, co nabízí. Stačí si rozkliknout kolonku detail. Naši klienti tak nejenže najdou aktuálně nejlevnější povinné ručení, ale získají i informaci o tom, zda zahrnuje či nezahrnuje asistenční služby. A nejenom ty, ale i výši pojistného limitu a vůbec všeho, co se k povinnému ručení vztahuje," vysvětluje Laisek.

Z výsledků srovnání povinného ručení na Porovnej24.cz vyplývá, že i když asistenční služby u povinného ručení nabízí čím dál více pojišťoven, oproti havarijnímu pojištění je i tak jejich rozsah omezenější. I tak se však jedná o velmi praktickou nabídku, protože situace, kdy auto přestane jet například za plného dopravního provozu, nepatří rozhodně k situacím záviděníhodným.

Mnozí tak mohou ocenit, že pojišťovna již v rámci povinného ručení zaplatí příjezd a práci mechanika na místě, nebo odtah auta do servisu, byť opravu a materiál si už pojištěnec musí většinou hradit sám. Z dat Porovnej24.cz ale vyplývá, že na trhu se najdou již i pojišťovny, které uhradí i servisní práci, i když jen do limitu, který limity přitom jen výjimečně převyšují tři tisíce korun.

TIP: Snížit cenu můžete i vy. Nezávazné srovnání cen povinného ručení je zdarma!

Porovnej24.cz: Výše pojistného pro povinné ručení s limity plnění 35 milionů korun/35 milionů korunZnačka a model vozidla: Renault Mégane, objem: 1461 cm3, výkon: 63 kW, v provozu od: 2008, věk: 40 let, bydliště: Benešov, délka předchozího pojištění: 120 měsíců.



Pojišťovna 1: 1444 Kč, Pojišťovna 2: 2029 Kč, Pojišťovna 3: 2039 Kč, Pojišťovna 4: 2253 Kč, Pojišťovna 5: 2548 Kč, Pojišťovna 6: 2727 Kč, Pojišťovna 7: 2830 Kč.

Čtěte také: Nasednout a jet. Sdílení vozů a bicyklů láká stále více lidí