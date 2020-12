Podle majitele boleslavské autoškoly Tomáše Sehnala byli opakovaným omezením provozování autoškol v koronavirovém roce nejvíce zasaženi jejich žáci. „Byli připraveni na zkoušky, pak ale dva měsíce neseděli za volantem. Když už mohli ke zkouškám, bylo to pro ně vzhledem k dlouhé době bez jízd těžké,“ připomněl Sehnal, podle kterého si žáci museli přikoupit další jízdy, aby uspěli.

„Dva měsíce nejezdit, když už byli připraveni, je opravdu hodně. Kdyby nejezdil tak dlouhou dobu zkušený řidič, sedl by si za volant a vyrazil, ale před zkouškou, která klade velmi vysoké nároky, je to velký rozdíl,“ poznamenal Sehnal.

Sám musel změnit svůj pracovní systém. Přednost mají žáci, kteří měli původně končit kurzy zkouškami už v říjnu, ostatní přijdou na řadu až po Novém roce. „Zájemce o autoškolu registruji a pak je budu postupně rozjíždět. Jsem na to sám, nemůžu se z toho zbláznit, nevím, kdo by je učil, kdyby to se mnou švihlo,“ řekl s nadsázkou Sehnal. Práce mu přibylo i v důsledku toho, že některé menší autoškoly v okolí zanikly.

Podle majitele autoškoly nehrozí, že by na žáky, kteří za sebou nemají výcvik ve standardních podmínkách, měl působit větší stres. „Měli už možnost jezdit, naopak jsou otrkaní. Vzhledem k tomu, že mají devět desetin výcviku za sebou, tak se do toho dostanou rychle. I testy udělali všichni,“ připomněl.

Podobně ti vidí i majitel další místní autoškoly Petr Vidímský. „Lidé, kteří chtějí kurz dokončit, dělají všechno pro to, aby to zvládli,“ řekl Vidímský, podle kterého je nyní pro autoškoly práce tolik, že už jí víc snad ani být nemůže. „Je to enormní, lidé budou muset čekat,“ dodal.

S nadhledem snímají letošní situaci v boleslavské Autoškole Čapková. „Daří se nám dobře. My máme pořád plno, nejen nyní. V době uzavření jsem si odpočinul, nabral síly do dalších dnů,“ řekl Jan Čapek.