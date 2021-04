Loni padla na vyhlášení sportovce Benátek sázka. Prezident badmintonistů Deltacaru Petr Martinec se vsadil s moderátorem Pavlem Petrem, že pokud jeho tým získá na finále extraligy titul, platí mu Petr večeři. V opačném případě jí zadarmo moderátor.

A tak se i stalo. Na večeři si pochutnali oba, platit ale musel Martinec. „Tak co, bude sázka?“ hecoval na čtvrtečním galavečeru Pavel Petr svého „jmenovce“ Petra Martince. „Ale jo, máme dobrý tým, letos to vyjde!“ opáčil Martinec. A jeho protivník ze sázky by v případě titulu platil i rád. „Snad se konečně najíš zadarmo,“ dodal známý rozhlasák.

Titul nejlepšího sportovce města obhájil fotbalista Boleslavi Jan Chramosta, před rychlobruslařkou Kateřinou Novotnou a vodní slalomářkou Irenou Pavelkovou.

Největší potlesk však sklidil motokrosař Petr Bartoš za své historky o cestování na závody po Rusku. „Dřív stačili na hranicích kšiltovky a cigarety, dnes bez dolarů neprojedete,“ komentoval neúplatnost ruských strážců hraničních přechodů Bartoš. Podle svých slov je potřeba hlídat i motorku. „Dokonce mi tam ukradli i mokrý tenisky pod autem,“ dodal s úsměvem.

Nejlepším trenérem se stal kouč prvoligových hokejistů Milan Černý. Na pódiu však překvapivě nešla řeč o hokeji, ale o želvách. „Jo, chovám suchozemské želvy, je to takový můj relax,“ přiznal Černý, kterému už prý i želva utekla. „Navíc byla moje vlastní, odchovaná, o to víc mě to mrzelo,“ dodal hokejový kouč, který se svým týmem sahal po prvoligovém semifinále.

Mezi kluby bylo pořadí následující: volejbal, hokej, badminton.

Ocenění také převzali diváci z řad hlasujících. Sál pobavila nejvíce Jana Soumarová, která se přiznala, že občas se zajde podívat na hokej. Občas v jejím podání prý znamená dvakrát v životě!