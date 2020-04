Osamocený turnaj v Bezně

Jediným turnajem letošní zimy na okrese byl turnaj v Bezně. Šest mužstev odehrálo až na jeden všechny zápasy.

Konečné pořadí: 1. Jizerní Vtelno (10), 2. Horky (9), 3. Rejšice (9), 4. Dobrovice (7), 5. Skalsko (4), 6. Bezno (4).

2005

Zimní turnaj v Rejšicích si drží vysokou kvalitu

Turnaj v Rejšicích si i letos udržel punc výborné organizace a možnosti si v něm zahrát využila sedmička týmů. Své prvenství z loňska obhájil Dolnobousovský SK.

Konečné pořadí: 1. DBSK (14 bodů), 2. Horky (12), 3. Čejetice (11), 4. Rejšice (9), 5. Kosmonosy (7), 6. Luštěnice (3), 7. Akuma (2).

2012

Ženy nakonec druhé

Brandýs B - Auto Škoda 46:75

K poslednímu mistrovskému utkání krajského přeboru žen odjížděla děvčata TJ Auto Škoda na palubovku rezervy Brandýsa.

Bohužel již před začátkem utkání bylo jasné, že se Mladá Boleslav nestane krajským přeborníkem, neboť Nymburk zvládl poslední dvě utkání na palubovkách Brandýsa i Loun, kde vyhrál a Mladá Boleslav jej již nemohla sesadit z první pozice.

Místy se sice na palubovce jiskřilo, a to zejména v době, kdy Mladá Boleslav navýšila své vedení až na rozdíl 33 bodů. Přesto její hráčky udržely nervy a s přehledem utkání dohrály a zakončily tak úspěšnou sezónu vítězstvím 75:46.

Za tímto výsledkem stojí velmi dobrá obrana a rychlý přechod do útoku a aktivita hráček. To, co po hráčkách požadovali trenéři po většinu sezóny, se ukázalo jako velmi účinné. Celé sezóně chyběla pověstná třešinka na dortu, neboť Nymburk vyhrál krajský přebor rozdílem jediného bodu.

Mladá Boleslav prohrála pouze v pěti utkáních ze 26 sehraných. Přesto tato statistika na titul krajského přeborníka nestačila.

Auto Škoda: Dřevová 25, Dlouhá 12, Michálková 11, Chmelová 9, Paurová 8, Baboráková 4, Antošová, Ondrášiková a Tůmová po 2, Kolářová.

2013

Trenéři očekávají zlepšení

Mrazivý, jen podle kalendáře jarní víkend fotbalistům ani divákům z Mladoboleslavska příliš nepřál. Tomu odpovídala i pozápasová hodnocení trenérů.

Po derby Dlouhá Lhota Benátky se trenéři v hodnocení shodli. „Hosté byli lepší, my šťastnější“, uznal domácí kouč Miloš Novák. „Škoda, že když už přesto Mynář skóroval, nedokázali jsme vedení udržet“. S tím souhlasil i trenér Benátek Vladimír Sedláček. „Nechtěli jsme otevírat hru brzy, spíše jsme čekali na příležitost. Po obdrženém gólu nás rychlé vyrovnání vrátilo do hry a měli jsme i několik šancí na obrat, jenže naši střelci selhali v zakončování. Remíza je pro nás ztrátou“, domnívá se kouč. „Starosti o postup ani o záchranu nemáme, chceme hrát pohledný kombinační fotbal a skončit do pátého místa“, dodal Vladimír Sedláček na téma benáteckých ambicí.

Na proměňování šancí naříkal i trenér Mnichova Hradiště, které v 1.A třídě remizovalo s béčkem Benešova 1:1. „Soupeře jsme celý zápas válcovali, jenže šance nedáme a po ojedinělé akci soupeře inkasujeme. Ve druhé půlce jsme na ně vlétli, ale víc než jeden gól nám tam nespadl. Škoda sporné situace při Hrdinově neuznané brance, podle mě to ruka nebyla“, pravil Pavel Kočí. „Centrovali jsme málo před bránu, chodili jsme dopředu v málo hráčích“. Hradiště nastoupilo do zápasu po třítýdenní přestávce. „Dlouhá pauza se určitě projevila. Trošku nám scházela herní jistota, navíc jsou hrozné terény a míč odskakoval dost nevyzpytatelně“, dodal trenér Mnichovohradišťského SK.

2016

Čtvrtý zápas Technologové vůbec nezvládli

Florbalová Mladá Boleslav po sobotní prohře ve Vítkovicích 2:3 neuspěla ani v pondělí čtvrté semifinále prohrála 4:7, přestože se dokázala dotáhnout z 1:6 na 4:6. Dnes se vrátí série do Mladé Boleslavi za vyrovnaného stavu 2:2.

Vítkovice - Technology MB 7:4

Branky a nahrávky: 4. Gál (Švajný), 13. Rýpar (Delong), 24. Gál (Bräuer), 30. Matejčík (Hubálek), 34. Rýpar (Matejčík), 35. Jan Šebesta (Jankulár), 60. Rýpar - 21. Natov (Curney), 39. Novotný (Salát), 42. Natov (Curney), 57. Natov (Novotný). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 0:0. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 440.

2017

Podlázky druhé na finále poháru

Podlázečtí hráči národní házené se zúčastnili finále Českého poháru, které hostily severočeské Spořice za účasti družstev KNH Moravská Slávia Brno, TJ DIOSS Nýřany, TJ Plzeň Újezd a Podlázek.

V silné konkurenci nakonec získali zodpovědnou hrou a nasazením výborné druhé místo. Tímto výsledkem dokázali, že ne náhodou patří mezi nejlepší kluby České házené. Svým vystoupením na rozdíl od bohatších a větších oddílů dokázali, že i tak malý oddíl jakým jsou, je možno vzorně a se ctí reprezentovat jak Mladou Boleslav tak i Podlázky.

Podlázky: Brzobohatý, Prukner st. P. Mikulecký, Sobotka, Doležal, Kešner, O. Barabáš, K. Havel, K. Kučera (22 branek), Černý (22), M. Kučera (11), M. Barabáš (5), Horyna (4).