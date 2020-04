Boleslav v novém

FK Mladá Boleslav bude od jara nastupovat v nových dresech. Co je na tom pravdy, jsme se zeptali Milouše Kvačka. „Chceme zvýraznit klubovou barvu, což patří k tradicím každého klubu. Všechna družstva, od nejmenších žáčků až po dospělé, by měla nastupovat v zelených dresech (škodovácká zeleň), černých trenkách a zelených či černých stulpnách. Mělo by to v hráčích vytvářet pocit klubové sounáležitosti a hrdosti.“ O tom, jaká loga budou nosit fotbalisté na dresech, budeme ještě infotmovat.

2000

Dvoubrankovou ztrátu z první půle nedohnali

Bakov – Čejetice 2:4

Domácí fotbalisté dvakrát inkasovali z rohového kopu.

Branky: Toman, Pelant – Milan Fanta 2, Bartoš, Vaněk.

2005

Ještěd se otřásl v základech

Fotbalisté Mladé Boleslavi dokázali, že to na favority umí

Liberec – Mladá Boleslav 1:3

Boleslav udělila favorizovanému Liberci lekci v nasazení a produktivitě. Zodpovědní hra v obraně a především proměňování šancí jim přinesly zasloužený úspěch

Branky: 54. Došek – 28. Pecka, 65. Sedláček, 74. Vaculík.

2012

Pro Slovanku letošní sezona skončila

Slovanka - Trutnov

74:82

Slovanka dohrála. Tři prohrané zápasy čtvrtfinálové série Ženské basketbalové ligy s Karou Trutnov znamenají konečné šesté místo a konec sezony. Po dvou porážkách na palubovce soupeře nedokázaly boleslavské basketbalistky vyhrát ani před vlastním publikem a v sérii tak prohrály v nejkratším možném čase 0:3 na zápasy. „Je to pro nás krutý výsledek. Všechny tři zápasy byly velmi vyrovnané a rozhodovaly je maličkosti. Určitě to Trutnov neměl lehké,“ komentoval sérii kouč René Štěpánek.

2013

Junioři si přivezli ze západu bod za remízu

Plzeň U21 - Boleslav U21 2:2

Utkání 24. kola Juniorské ligy se hrálo v plzeňském tréninkovém areálu v Luční ulici. Před výkopem byl rozdíl mezi třináctou Plní a osmou Boleslaví šest bodů, nerozhodný duel na tom nic nezměnil.

První poločas začal dvěma nedotaženými útoky Plzeňských, na které Boleslavští odpověděli až po páté minutě. A zanedlouho už šli do vedení.

V 7. minutě po Kyndlově zákroku nařídil rozhodčí Zelinka penaltu v boleslavský prospěch a Rozsíval ji s přehledem proměnil ve vedoucí gól.

V 10. minutě byli Boleslavští blízko navýšení vedení, ale trestný kop Rozsívala ze dvaceti metrů pouze orazítkoval břevno plzeňské branky. V 18. minutě Mandula z otočky přestřelil boleslavskou branku.

Ve 20. minutě písknul Zelinka penaltu také proti Boleslavi. Plzeňský exekutor Kůžel z ní vyrovnal skóre. Ve 36. minutě z rychlého útoku vybojovali Boleslavští rohový kop a po jeho rozehrání Tvrdý vrátil svému týmu vedení.

V úvodních minutách druhé půle kopali Boleslavští dva rohové kopy, ale bez gólového efektu. Podobně své rohy nevyužila Plzeň. V 57. minutě vyrovnávací plzeňský gól v závěru pohledné akce dal Chocholoušek.

Branky: 20. Kůžel, 57. Chocholoušek - 7. Rozsíval, 38. Tvrdý.

2014

Richard Král ukončil aktivní kariéru

Hokejový básník Richard Král ukončil ve 44 letech aktivní hokejovou kariéru.

Urostlý centr, který kromě skvělých akcí proslul také neustálým kousáním řemínku u helmy, skončil ziskem bronzové medaile v polské lize, kde po čtyři poslední roky oblékal dres GKS Jastrzębie.

Mladé Boleslavi pomáhal při prvním postupu do extraligy jako kapitán. I po čtyřech letech od jeho odchodu mu boleslavští fanoušci stále vzdávají hold vyvěšením vlajky nad sektorem kotle.

2015

Okresní fotbaly o víkendu nebudou

Sportovně-technická komise okresního fotbalového svazu na svém včerejším zasedání kompletně přeložila víkendové kolo ve všech soutěžích. Na vině je nepřízeň počasí. Okresní přebor bude dohrávat 1. května, čtvrtá třída o týden později a obě skupiny III. třídy po posledním kole tedy 7. června. Dorostenci pak 8. května, žáci 14. června a mladší žáci o den dříve.

2017

Benátky vybojovaly bronz

Po sobotní semifinálové porážce od Brna zvládli badmintonisté Benátek nad Jizerou nedělní zápas o konečné třetí místo v extralize družstev, když si poradili s Českým Krumlovem poměrem 5:2. „Dnes musím pogratulovat celému týmu k vítězství. Po včerejší večerní semifinálové porážce to nebylo lehké tým motivovat, přesto dnes to byl opravdový týmový a bojovný výkon. Všichni hráči podali velmi dobré výkony okořeněné bojovností,“ komentoval nedělní úspěšný souboj kouč Benátek Petr Martinec.

2018

Vedoucí duo na úvod jarní části nezaváhalo

Zatímco úvodní jarní kolo přeložil svaz ještě před jeho startem na sváteční úterý prvního máje, v kole druhém pak byla o víkendu odehrána téměř kompletní porce zápasů. Jedinou výjimkou bylo utkání kosmonoského béčka v Bělé pod Bezdězem, které bylo odloženo na středu 18. dubna.

Okresní přebor – 15. kolo

Zdětín – Kosořice 3:0 (1:0) Branky: 6. Těšínský, 68. Maurer, 86. Davídek. Rozhodčí: Kuba. ŽK: 0:3. Diváci: 52. Řepov – Bezno 2:1 (1:0) Branky: 26. Uher, 75. Veselý – 70. T. Hötzel. Rozhodčí: Louda. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Kropáčova Vrutice – Chotětov 1:2 (1:2) Branky: 2. Havelka – 3. Koníček, 30. O. Souček. Rozhodčí: Janda. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Doubrava – Kostelní Hlavno 4:1 (3:1) Branky: 14. Hromada, 32. P. Koťátko, 36. vlastní, 66. Vít – 22. J. Bůžek. Rozhodčí: Hloucal. ŽK: 3:5. ČK: 45. Hromada – 30. Pokorný. Diváci: 55. Dlouhá Lhota – Kněžmost 4:1 (4:1) Branky: 11. a 43. Šolc, 3. M. Limr, 25. Valenta – 27. J. Beran. Rozhodčí: Vrabec. ŽK: 1:4. Diváci: 65. Bakov – Rejšice B 5:0 (3:0) Branky: 12. a 51. M. Louda, 41. Pokorný, 44. Říha, 61. Hozák. Rozhodčí: Mucek. ŽK: 0:1. Diváci: 67.