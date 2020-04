V závěru přišli o bod za remízu Fotbalisté Boleslavi v závěru zápasu s Libercem vyrovnali, ale nakonec nebrali ani bod

Fotbalisté Liberce zvítězili ve 25. kole první ligy na hřišti Mladé Boleslavi 3:2. Obhájce titulu tak vyhrál popáté za sebou bez inkasovaného gólu a bodově se dotáhl na třetí Jablonec a čtvrtou Olomouc. Vítězný gól dal Štajner v první minutě nastavení chvíli poté, co domácí srovnali. Podruhé za sebou se za Liberec dvakrát trefil Rabušic. Boleslavský trenér Ladislav Minář byl po prohře 2:3 s Libercem hodně zklamaný. „Myslím si, že to pro nás bylo smolné utkání. Na hráčích bylo vidět, že se v tabulce chtějí přiblížit týmům jako je Liberec nebo Olomouc. Hrál se rychlý fotbal, ale v takovém utkání při podobné kvalitě týmů je klíčové jít do vedení. Proto považuji za důležitý moment neproměněný pokutový kop,“ narážel Minář na situaci z 29. minuty

2014

Zazpívali si na kašně a pak přepsali historii

Trio mladoboleslavských florbalistů vyhrálo v dresu českého národního týmu podnik Euro Games, který hostilo o víkendu Česká Lípa

Hodně hluboká mladoboleslavská stopa zůstane po víkendu v kronice českéhoflorbalu.Národnítým totiž vyhrál domácí podnik Euro Tour za účasti čtyř elitních světových mužstev. Navíc poprvé v historii dokázal porazit reprezentanty kolébky florbalu ze Švédska. Útočník Jiří Curney, ostřílený reprezentant, navíc přivítal na akci nároďáku také dva nováčky z týmu Billy Boy – Radka Gwuźdźe a Tadeáše Chrousta.

2015

Radim Vrbata český tým nakonec neposílí

Obránce Zbyněk Michálek ze St. Louis ani útočník Radim Vrbata z Vancouveru hokejovou reprezentaci pro mistrovství světa v Praze neposílí. V případě Vrbaty potvrdil svá dřívější slova, že opora Vancouveru byla připravena na šampionát přijet v případě, že by Canucks nepostoupili do play off. „Byli jsme tak domluveni. Už by měl málo času na to, aby si zvykl na velký led,“ vysvětlil Špaček.

2016

Toman v klubu stovkařů

Útočník Kostelního Hlavna Vojtěch Toman je nejčerstvějším členem klubu stogólových střelců okresního přeboru Mladoboleslavska. Pamětní plaketu mu předal za okresní svaz Petr Fencl a šéf hlavenských fotbalistů Petr Martinec.

2017

Šlágr neporažených skončil remízou

LBD – 4. kolo

Ospro – Bukanýři 3:3, Štika – ŠkoEnergo 4:1, Učiliště – Hubert 3:1, Simon – Odbory 5:0, Policie – Pražák 2:2.

2019

Dobrovice hrála doma bez gólů

V zápase třetí nejvyšší české soutěže mezi fotbalisty Dobrovice a Litoměřicka se diváci gólu ze hry nedočkaly. Celé utkání tak musely rozhodnout až pokutové kopy, které zvládli v poměru 5:3 lépe hosté a připsali si v zápase druhý bod.

Dobrovice: Bartoš – Zelinka, Kühnel, Routek, Klain, Petlička (90+1. Vajgl), Žaloudek, Petrlák (80. Bernát), Osvald, Volf (86. Žižka), Sodoma. (