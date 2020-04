Energetici zaskočili Odboráře

V pondělí bylo na programu druhé kolo Ligy Boleslavského deníku a jelikož počasí bylo ideální fotbalové, odehrány byly, na rozdíl od prvního kola, všechny naplánované zápasy.

Zetka – Učiliště 6:0 (4:0)

Na hřišti v Benátkách zahrála Zetka ve své obvyklé formě a vysoko porazila Učiliště. Nejvíce se dařilo Matějovskému, autoru dvou branek. Branky: Matějovský 2, Beran, Mikšovský, Tykač, Košek.

Hubert – Pražák 2:2 (1:0)

V Čisté se hrál výborný fotbal. Domácí dvakrát vedli, ale o remíze nakonec rozhodla hrubka jinak famózně chytajícího Hubáčka. Branky: Zapadlo, Šulc – Vyšohlíd, Souček.

Lamad – Policie 5:3 (5:1)

V Židněvsi nastoupili policisté v deseti a již v poločase prohrávali o čtyři branky. Po změně stran sice přišlo zlepšení, ale ztráta byla příliš velká. Branky: Balák 2, Chumlen 2, Fořt – ?.

Štika – H-Intes 4:2

Na Akumě podala Štika velmi dobrý výkon a zásluhou hattricku Leskovjana přehrála H-Intes. Branky: Leskovjan 3, Řehák – Tvaroh 2.

Kovo Škoda – Ško-Energo 3:5 (1:3)

Překvapení se konalo na Astonce, kde Energetici dokonale zaskočili obhájce titulu Odboráře. Branky: Hurta, Mázl, Burián – Telenský 2, Kepka, Vízek, Šatala.

2014

Krnsko začalo s obratem v Čejeticích pozdě

Čejetice – Krnsko 4:2 (2:0) Bojovný zápas dobré úrovně přinesl nakonec šest branek. Čtyři z nich dal domácí tým, který měl po většinu zápasu mírnou převahu. Domácí vedli už 4:0 a byli pánem na hřišti, pak ale přišly dva góly hostů a těch najednou bylo celé hřišti. Domácí se v poslední dvacetiminutovce v podstatě jenom bránili, ale svůj náskok už dokázali udržet. Čejetice měly skvělý vstup do utkání , při střelecké chuti byl hlavně hbitý Jaroš, ale první gól padl až ve 36. minutě a jejím střelcem byl nakonec určen Malák. Ještě do poločasu stačil zvýšit na 2:0 Kůtek, kdy jeho střele pomohla do branky teč hostujícího obránce. Druhý poločas začal tak, jak první skončil. Převahou domácích a také jejich brankami. Po rohu Kůtka zvýšil na 3:0 Tlášek a v 59. minutě to byl znovu brilantní technik Kůtek, kdo přidal další domácí gól. Už to vypadalo na debakl hostů, ti se však dokázali zázračně zmátořit. V 62. snížil Mráček a pak přišel jejich tlak. Po hříchu však druhá branka přišla až v samotném závěru zápasu, kdy už s ním nešlo mnoho udělat.

Branky: 44. a 59. Kůtek, 35. Malák, 51. Tlášek – 62. Mráček, 82. Soumar. Rozhodčí: Kožej. ŽK: 1:2. Rohy: 7:5. Diváci: 40. Hráč zápasu: Malák – Soumar. Čejetice: Beran – Šlechta, Vránek, Havelka, Průcha – Šimáček, Brož (89. Bartoš), Kůtek, Tlášek – Malák, Jaroš. Krnsko: Dufek – Tomášek, M. Hötzel,Mráček,P.Šotka–J.Hötzel, Archman, Firický (86. Čadil), T. Hötzel (59. Hofman) – Soumar, D. Šotka (53. Losík).

2015

Dlouhou šňůru přetrhnul až kvalitní soupeř

Rejšice – Suchdol 1:2 (0:2)

Sedm jarních zápasů v řadě bez porážky utnul až výrok STK. Rejšice oslabené o dvě opory zadních řad, o které je připravil zápas v Sedlčanech, nastoupily proti favoritu, druhému týmu v tabulce. Hosté, na rozdíl od Sedlčan, působili fotbalovým dojmem a nepouštěli domácí do větších akcí. Navíc záhy prošla přízemní střela Šusty brankáři Tvarohovi přes ruce do sítě. Rejšice však kontrovaly. Maňasův centr nedokázal usměrnit vysunutý Zikmunda a Lacinova hlavička postrádala přesnost. Na druhé straně Dudla razantně odcentroval a Kacafírek se hlavou přes Tvaroha prosadil. Velkou příležitost propásl Kopecký z rohu Bělíka. Suchdol nastřelil i tyčku. V druhé půli se postupně domácí dostávali stále více ke slovu. Narážečka Bělíka s Maňasem zakončená střelou nad branku vypadala v 64. min. velmi slibně. Pak si Kučera řekl o balón mezi stopery a prostřelil brankáře skrze nohy. Rejšice se nadechovaly k závěrečnému náporu, ale žádnou vážnou příležitost si nevypracovaly. Suchdol se tak zaslouženě vyhoupl dočasně na špici přeboru a zůstává kandidátem postupu do divize.

Branky: 78. Kučera – 14. Šusta, 21. Kacafírek. Rozhodčí: Pavlíková.ŽK: 0:2. Diváci: 130. Rejšice: Tvaroh – Lacina, Kopecký, Putorík, Karela – Bělík, Kučera, Páník (87. Krichebauer), Sameš (72. Falta) – Maňas, Zikmunda.

2016

Tygři jsou venku

Hokejbalisté Mladé Boleslavi skončili sezonu v osmifinále prvoligového play-off na holích Dobřan. Po vyhraném domácím zápase odjížděli na hřiště soupeře s vedením 1:0 na zápasy. To však v Dobřanech v postup přetavit nedokázali. V sobotním zápase schytali výprask 2:11 a v nedělním zápase uzavřeli sezonu porážkou 2:6. „Hrajeme play-off a jede nás na venkovní utkání devět? K tomu nemám více co dodat,“ okomentoval vypadnutí v osmifinále play-off kouč Lukáš Nevosad, který musel při nedostatku hráčů sám naskočit do zápasů play-off.