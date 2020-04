Kanonáda v Mostě

Most – Auto Škoda 16:41 (7:19)

V 18. kole II. ligy mužů zavítali házenkáři Auto Škody Mladá Boleslav na palubovku nově rekonstruované haly v Mostě.

Auto Škoda: Soukup, Palo - J. Janhuba 7, Váňa 5, Kuchta 6, Šťastný 4, T. Houška 5, F. Janhuba 1, Svárovský 2, Homolka 4, Picek 3, J. Houška 5, Polesný 1.

2013

Závěr derby z říše snů

Ledce šly v Žerčicích v devadesáté minutě do vedení, ale pak padly

To nevymyslíš! Dlouho očekávané derby ve fotbalové III. třídě mezi domácími Žerčicemi a přespolními sousedy z Ledec nabídlo úchvatnou podívanou s neskutečnou zápletkou v závěru zápasu. V prvním poločase domácí svěřenci trenéru Jiřímu Dufkovi moc radosti neudělali, výsledek byl totiž 0:2 v jejich neprospěch. Do druhé půle domácí doslova „vlétli“ a po gólech Milana Hanuše a Milana Adamce to bylo rázem 2:2. Hosté s tímto ale nesouhlasili a po standardce v 90. minutě to bylo 3:2 pro hostující Ledce. A derby se zdálo být rozhodnuto. To by ale nesměl za domácí hrát Milan Hanuš, který se během necelé minuty po vstřelené brance hostí také dal prosadil a bylo to 3:3. Blížil se konec zápasu a napětí a nervozita narůstala. Běžel závěr nastavené čtyřminutovky, akorát čas pro hrdinu okamžiku Martina Tomana. Prostě a jednoduše se trefil za pět minut dvanáct a bylo to 4:3 pro domácí. Po rozehrání ze středového kruhu rozhodčí utkání ukončil a na hřišti vypukl jásot a radost domácích hráčů i jejich fanoušků. Obrat z 0:2 na 4:3 ocenili diváci potleskem a projevem radosti. Podle vedoucího domácího mužstva Balšánka to byl prostě infarktový zápas, ale jeho šťastný konec zcela jistě „poctivě“ oslavil na schůzi, která po zápase následovala v místní restauraci. A trenér Jiří Dufek, který nemohl být po první půli vůbec spokojený? Ten po zápase samou radostí hopsal jako malej kluk…!

2014

Švejdík prodloužil ve Spartě smlouvu

Obránce Ondřej Švejdík prodloužil smlouvu se Spartou. V letenském klubu, který o dohodě informoval dnes na svých internetových stránkách, by měl jednatřicetiletý fotbalista působit do června 2016. Švejdík v minulosti působil i v Mladé Boleslavi. Po dvou letech tehdy odešel v roce 2006 do nizozemského Groningenu, kde odehrál čtyři sezony

2015

Brož dal Policistům sám šest branek

– Druhým kolem pokračovala fotbalová Liga Boleslavského deníku a po něm zůstávají v soutěži čtyři stoprocentní mužstva. Ve strhujícím zápase v Benátkách porazil Hubert Korkáče. Domácí přitom vedli už 2:0, hosté ale do poločasu srovnali a po přestávce jim prospělo nasazení kanonýra Plintoviče. I jeho však zastínil šesti góly při dvanáctigólové výhře Lamadu Martin Brož. A to přitom policisté drželi ještě o poločase přijatelný stav 2:3. Jediný gól přinesl výhru Štice, na Sahaře se pak radoval Pražák.

2. kolo: Korkáče – Hubert 3:5 (Valenta 2, Macura – Plintovič 2, Pechanec, Korec, Zapadlo), ŠkoEnergo – H-Intes 5:2 (Sháněl 4, Novotný – Tvaroh, Petráš), Pražák – Učiliště 3:1 (Sedlák 2, Pavlousek – Tersch), Odbory – Štika 0:1 (Konečný), Lamad – Policie 12:2 (Brož 6, Jurošek 3, Fořt 2, Grolmus – Kotlář ml. 2).

2016

K vidění byla vzpoura ohrožených

Vzpoura ohrožených celků se konala v 18. kole okresního přeboru. Bezno doma porazilo Čejetice a Předměřice vyhráli dokonce na půdě soupeře.

Okresní přebor – 18. kolo Kněžmost – Akuma 3:1 (1:0) Branky: 7. Kastner, 70. Šrytr, 80. J. Beran – 55. Valenta. Rozhodčí: Noháč. ŽK: 0:0. Diváci: 110. Hráč zápasu: Kastner – Strnad. K. Hlavno – Předměřice 2:3 (0:2) Branky: 52. M. Bůžek, 65. Sůra – 18. Buryán, 23. Nešněra, 49. Petráš. Rozhodčí: J. Pažout. ŽK: 3:2. Diváci: 70. Hráč zápasu: Sůra – Petráš. Chotětov – Rejšice B 4:0 (1:0) Branky: 36. a 70. Linek, 55. Jeřábek, 80. Vetešník. Rozhodčí: Grešo. ŽK: 2:1. ČK: 79. Gereg (R). Diváci: 80. Hráč zápasu: Linek – Štěpán. Čistá – Židněves 3:1 (0:0) Branky: 52. Klepáč, 65. Holický, 84. Bláha – 74. Měkota. Rozhodčí: Švarc. ŽK: 1:1. Diváci: 70. Hráč zápasu: Horáček – Kraus. Bezno – Čejetice 2:0 (1:0) Branky: 11. Gruncl, 86. Koníček. Rozhodčí: Chrastina. ŽK: 7:4. Diváci: 65. Hráč zápasu: Podzimek – Polanka. MSK B – Bělá 1:1 (0:0) Branky: 73. Kašing – 80. Barva. Rozhodčí: Janda. ŽK: 2:2. ČK: 83. Altman (MH). Diváci: 85. Hráč zápasu: Kroupa – Barva. Kosořice – Benátky B 2:2 (0:1) Branky: 73. Tříska, 88. Niklfeld – 5. Krýda, 71. Pavelka. Rozhodčí: Kožej. ŽK: 1:3. Diváci: 66.

2017

Víkend v přeboru přinesl hned dva čtyřgólové kanonýry

Okresní přebor letos slibuje drama až do posledního jarního kola.

Okresní přebor – 18. kolo: Akuma – Bělá 0:2 (86. a 87. Smékal), Doubrava – Bezno 4:0 (3., 8., 15. a 52. Nedošetko), Chotětov – Kostelní Hlavno 2:0 (58. Nežerka, 90. Souček), Kněžmost – Čejetice 5:0 (12., 17., 59. a 62. J. Beran, 32. Kastner), MSK B – Rejšice B 3:0 (9. J. Čermák, 32. Hájek, 42. Vegricht), Kosmonosy B – Čistá 5:1 (45. a 54. Koubek, 33. Došlý, 40. Řehoř, 74. Beran – 12. Kuntoš), Kosořice – Kropáčova Vrutice 1:0 (39. Batala).

2018

Starší dorost padl na úplné dno

Zlín – Boleslav U19 2:0

Osmé mistrovské utkání jarní části soutěže boleslavští devatenáctiletí dorostenci prohráli ve Zlíně, i když byli více na míči a zahrávali jedenáct rohových kopů, zatímco Zlínští jen tři. V zakončení jim však chyběl důraz a přesná muška. V pořadí celostátní ligy starších dorostenců U19 klesli už na úplné dno.

Branky: 19. Gerža, 72. Strachoň. Rozhodčí: Antoníček. ŽK: 2:1. ČK: 67. Váňa (Z). Boleslav U19: Hartych – Vlk, Kalabis, Coňk, Tichý – Snížek (82. Pánek), Mašek (73. Para) – Pech, Majer, Rashid (76. Moravčík) – Provazník.