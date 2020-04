Dohrávka se stala jasnou záležitostí hostů

Na vysokém vítězství boleslavských dorostenců se podíleli především Hrdina a Dudka.

Jablonec – Mladá Boleslav 0:7

Branky: 20., 33. a 85. Hrdina, 25., 53. a 65. Dudka, 70. Skoupý,

Boleslav: Václavík (60. Doleček) – Skoupý (70. Dubský), Vladyka, Zdražil, Sháněl – L. Tůma, Matějovský (60. Obermajer), Soukup, Krouský – Hrdina, Dudka (75. Kandráč).

2005

V hokejbalovém play-off se dvakrát prodlužovalo

V Oblastní a Okresní hokejbalové lize se hrály semifinálové zápasy

Oblast: Peepa Devils – Podlázky 3:2 pp, Nowa Kosmonosy – Real Tetřev 2:1.

Okres: Kosmonosy B – Benátky C 6:0, Hrdlořezy – Křídla B 2:3 pp

2013

Karetní divočina ve Březně

Počasí víkendovým zápasům okresních fotbalových soutěží přálo. Hráči se červenali nejen od sluníčka, ale žně bude mít také disciplinárka.

Březno – Kosmonosy 2:3 Osm desítek diváků sledovalo zápas mezi Březnem a Kosmonosy. Nakonec byl k vidění boj, v němž padlo třináct žlutých a hned tři červené karty. Oba týmy chtěly zvítězit, ale nad způsobem hry by se měly všichni aktéři včetně laviček zamyslet. Zápas totiž nebyl vůbec hezký, faul střídal faul a s rozhodčím se mluvilo více, než je zdrávo.Hezkých akcí mnoho nebylo, na duši zahřála nádherná branka hostujícího Nagyho z poslední minuty zápasu. Už v první minutě hry kopal domácí Strnad roh a jeho spoluhráč Beneš otevřel skóre. Domácím se vůbec začátek zápasu vydařil, ale po čtvrt hodině hry převzali iniciativu hosté a lepším týmem byli oni. Přesto mělo šanci Březno, když hostující Bernard podklouzl a Měkota se hnal sám na brankáře Hošťálka, který jej však vychytal. Skóre se měnilo ve 30. minutě, když domácí brankář Jeleček srazil ve vápně Keszega a penaltu proměnil Mašek. Žlutou kartu si ještě za nemístný komentář vysloužil domácí Bejr. Hosté měli ještě do přestávky dvě vyložené šance, ale střely Keszega a Nagyho gólem neskončily. Druhý poločas začal opět v režii Březenských, ale střely Strnada či Cepky postrádaly přesnost. V 53. minutě byl na světě první joker, když domácí kapitán Beneš nesmyslně fauloval bez snahy o zasáhnutí míče. To však byl jenom začátek. Oba týmy poté poslaly na hřiště čerstvé síly a s postupem času se kupily i žluté karty. Naštěstí přišly i fotbalové momenty. Pak ožil domácí Duška nádherně vypálil, ale trefil jenom tyčku. Kuriózní situace přišla v 75. minutě – hostující Kraus přišel v souboji o kopačku, a jelikož pokračoval ve hře bos, dostal od rozhodčího žlutou kartu za neúplnou výstroj. K jeho smůle to byla žlutá druhá a následovala předčasná sprcha. Aktivní Duška se dočkal v 80. minutě, když poslal Březno do vedení. Jenže za dvě minuty bylo opět vyrovnáno. Po zmatku před domácí brankou se dočkal Keszeg. V 85. minutě znovu zvonila tyčka za kosmonoským gólmanem po střele Strnada. Rozuzlení přinesla 89. minuta, kdy k nádherné natáhl Nagy a rozhodl zápas. Do statistik se zapsal ještě Bejr, který si také užil teplé vody ve sprše… Branky: 1. Beneš, 80. Duška – 30. Mašek, 82. Keszeg, 89. Nagy. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 5:8. ČK: Beneš, Bejr – Kraus. Rohy: 6:5. Diváci: 80. Hráč zápasu: Cepka – Bernard. Březno: Jeleček – Duška, Bejr, Nastoupil, Šťastný – Deszö, Cepka, Bauer, Měkota (60. Beránek) – Strnad, Beneš. Kosmonosy: Hošťálek – Michalec (83. Brodský), Bernard, Fanta, Pavlousek – Svoboda (73. Polanka), Nagy, Kraus, Kasal (46. Výda) – Mašek, Keszeg.

MSK B – K. Hlavno 3:0 (0:0), Akuma – Krnsko 1:0 (1:0), Kněžmost – Kr. Vrutice 1:0 (0:0), Horky – Bezno 4:2 (3:1), Čejetice – Benátky B 1:0 (0:0), Kosořice – Řepov 2:0 (2:0).

2014

Ofenzivní hody přinesly tři body

Mladá Boleslav – Jablonec 3:2 (2:1)

Mladoboleslavský fotbalista Lukáš Magera měl prsty ve třech z pěti gólů v sobotním ligovém duelu s Jabloncem. Nejprve asistoval při vedoucí trefě Ondřeje Zahustela, pak zavinil kvůli ruce ve vlastním vápně penaltu. Vše ale odčinil po pauze, kdy dal vítězný gól na 3:2. Bývalý reprezentační útočník je rád, že se dostává do střelecké formy, hlavně ho ale těší, že se jeho tým postupnými kroky blíží k vysněnému třetímu místu, znamenajícímu účast v Evropské lize. Magera před týdnem dvěma góly proti Znojmu ukončil téměř roční čekání na ligový gól a dnes s Jabloncem se trefil znovu. „Teď se mi střelecky daří. Musím to zaklepat a snad to bude pokračovat. Ale nejdůležitější je vítězství. To máme a udělali jsme další krůček, abychom to třetí místo uhráli,“ řekl novinářům Magera.

2015

Házenkářům Podlázek se víkend nepovedl

Černý víkend mají za sebou prvoligoví národní házenkáři z Podlázek. V sobotu prohráli na hřišti Studénky 14:17 a v neděli to byl debakl v Rokytnici u Přerova (24:15).

2017

Novák: Zklamání bude v hlavě ještě dlouho

V sezoně udělali všechno správně. Přesto na jim na jejím konci visela na krku „jenom“ stříbrná medaile. Florbalisté mladoboleslavského Technology získali po superfinálové porážce 1:3 s Chodovem podruhé v historii titul vícemistrů České republiky. Přesto všichni cítí, že po sezoně, ve které stanovili bodový rekord české nejvyšší soutěže a vyhráli potřetí pohárovou soutěž, měli na víc. Stejného názoru je i obránce mladoboleslavského klubu Tomáš Novák“ „Chtěli jsme vyhrát titul a jet na Pohár mistrů. Tam ale nejedeme, takže za nás neúspěch.“