Boleslavští prohráli těsně s Teplicemi, když jediný gól dal Rosa z penalty v poslední minutě poločasu. Ke zvrácení nepříznivého skóre nevyužili ani více než půlhodinovou přesilovku po vyloučení Zoubeleho. „Vezeme si z horké boleslavské půdy tři body,“ radoval se teplický kouč Rada.

Rezerva Hradiště zostudila Mukařov

Apríl byl sice až v neděli, přesto aprílové počasí komplikovalo fotbalové zápasy okresního přeboru v prvním víkendovém dni. Zápasy tak byly hrány za neutuchajícího silného větru, chvíli pršelo, tu a tam vysvitlo sluníčko a k vidění byla i sněhová vánice.

Výsledky: Čejetice – Krnsko 1:1, Bezno – Akuma 0:1, Kněžmost – Klášter 0:1, Zdětín – Kropáčova Vrutice 0:1, Struhy – Březno 2:0, Dobrovice B – Řepov 6:3.

2013

Šlágr kola pro hosty z Horek

Na druhý pokus odstartoval fotbalový okresní přebor, odehrána byla všechna utkání. Po prvním odloženém jarním kole se na rozdíl od některých středočeských okresů mělo odehrát kolo druhé. A to bylo bez výjimek odehráno, nikde se nemusel zápas odkládat pro nezpůsobilý terén.

Výsledky: Březno – Horky 1:2, Benátky B – Kosořice 0:0, Kostelní Hlavno – Řepov 1:1, Krnsko – Kněžmost 2:2, Bezno – Akuma 4:2, Kosmonosy – MSK B 2:5.

2014

Rytířům sebrali dva bodíky

Hokejisté BK Mladá Boleslav brali ve druhém venkovním zápase baráže výhru v nájezdech. Napínavou koncovku měl zápas čtvrtého kola hokejové baráže mezi Kladnem, které do této doby nemělo v tabulce ani jeden bod, a mladoboleslavskými Bruslaři Po šedesáti minutách hry byl totiž stav nerozhodný a šlo se do prodloužení. Ani v něm branka nepadla, a tak musely o držiteli druhého bodu rozhodovat až samostatné nájezdy.

V nich to dlouhou dobu byl souboj střelců domácího Hořavy a Milana Mikulíka. Hned v první sérii totiž Valenta překonal prvně jmenovaný, ten druhý dokázal ve druhé sérii vyrovnat. V ní už se v mladoboleslavské brance objevil poprvé v letošní baráži brankář Roman Will.

2015

Do odvety si vezou z Kunovic remízový stav

Úvodní zápas čtvrtfinále fotbalového poháru mezi Slováckem a Mladou Boleslaví začali domácí začali jako z partesu. Hned po několika sekundách hry se mohl do střelecké listiny zapsat Diviš, místo střely ale zvolil nepřesnou přihrávku na Hlúpika. Oba hráči si v 8. minutě role vyměnili a byl z toho vedoucí gól. Diviš po akci Kuncla s Hlúpikem zakončoval do prázdné brány. „Začátek byl z naší strany mizerný, Byli jsme děraví, o gól jsme si koledovali,“ zlobil se boleslavský trenér Karel Jarolím.

A to ještě jeho týmu výrazně pomohli muži v černém, kteří se ve zbytku první půle vtělili do role hlavních (anti)hrdinů zápasu. Hlavní rozhodčí Marek nejprve Slovácku upřel jasnou penaltu po faulu Geisslera na Kerbra, následně televizní záběry potvrdily i tři chybně odmávané ofsajdy v podání jeho asistenta Arnošta, který domácím sebral další gólové šance.

„Jestli televizní záběry ukázaly, že to měla být penalta, tak by tam pak byla i červená karta. Já jsem to ale na těch padesát metrů neviděl,“ krčil rameny Svatopluk Habanec. „Ovšem k tomu, abychom uhráli lepší výsledek, nám chyběl právě druhý gól,“ doplnil jedním dechem.

Jeho svěřenci ovšem nedotáhli do konce ani další nadějné akce, a tak zahřmělo na druhé straně. Na centr z pravé strany si naběhl zcela nekrytý Wágner a hlavou překonal bezmocného Daňka 1:1.

Po obrátce tempo hry výrazně upadlo, zajímavých okamžiků bylo jako šafránu. V poklidné atmosféře jakoby začali domácí obránci dřímat a těsně za hranicí šestnáctky věnovali spoustu prostoru Skalákovi, který jim za to „poděkoval“ druhým gólem v síti 1:2.

V závěru se usmálo štěstí na domácí. Valenta zatočil přímý kop do šestnáctky a Košút podrážkou doklepl míč do sítě 2:2.

2016

Filip Kulka vicemistrem Evropy v ricochetu

Nizozemské městečko Emmeloord hostilo od pátku minulého nejlepší evropské hráče ricochetu. V místním sportovním centru se konalo Mistrovství Evropy pro rok 2016, kterého se zúčastnili i dva mladoboleslavští hráči bratři Filip a Matěj Kulkovi. Tento poměrně mladý sport v základech podobný squashi se největší oblibě těší právě v Nizozemsku a České republice.

Filip Kulka se po vyhraných zápasech vyšplhal pavoukem do semifinále. Zde nastoupil proti velkému favoritovi turnaje Maďaru Rolandu Makrovi.

Zápas se pro Filipa nevyvíjel dobře. Oba hráči se přetahovali o každý míček. Více ze hry měl ovšem maďarský hráč, když vedl 0:2 na sety. Filip pak zpřesnil hru a začal diktovat tempo zápasu. Otočil výsledek a zvítězil 3:2.

Ve finále se pak střetl s dalším Čechem Martinem Volfem. Zápas nebyl jednoznačný. Oba hráči se střídali ve vedení, ale nakonec po velmi krásném a vyrovnaném finále zvítězil Volf 3:2 na sety. Filip si tak z evropského šampionátu odvezl titul vícemistra Evropy a krásný pohár.

2019

Čejetice už nejsou poslední

Druhé jarní kolo okresního přeboru přineslo hned několik zaváhání předních týmů, z první pětice vyhrály jen dva celky.

Zdětín – Kněžmost 1:2 (0:1) Branky: 65. Kraus – 44. a 78. Šrytr. Rozhodčí: Pažout. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Akuma – Kosmonosy B 2:2 (2:1) Branky: 22. Kožíšek, 38. Kopecký – 4. Kraus, 75. Čakrt. Rozhodčí: Vrabec. ŽK: 3:2. Diváci: 63. Řepov – Čejetice 2:5 (2:3) Branky: 4. Bonomo, 43. Kohout – 22., 44. a 81. Horáček, 32. Malák, 65. Tlášek. Rozhodčí: Novák. ŽK: 2:2. ČK: 38. Uher (Ř) – 66. Hložek (Č). Diváci: 45. Bělá p. Bez. – Kostelní Hlavno 3:1 (2:0) Branky: 43. a 56. Šimek, 2. Špringer – 73. J. Zvoníček. Rozhodčí: Khol. ŽK: 4:3. ČK: 75. Umáčený (B) – 73. J. Zvoníček (H). Diváci: 84. DBSK B – Doubrava 3:1 (0:1) Branky: 78. Klíma, 79. Kubeček, 85. J. Šolc – 27. z pen. P. Koťátko. Rozhodčí: Kubín. ŽK: 3:1. Diváci: 55. Kosořice – Krnsko 2:0 (0:0) Branky: 65. Batala, 88. Pokorný. Rozhodčí: Halbich. ŽK: 1:3. Diváci: 85. Březno – Dlouhá Lhota 3:5 (1:2) Branky: 44. z pen., 80. a 83. Novotný – 2. L. Zdobinský, 23. Limr, 65. Dubický, 71. z pen. Šolc, 79. O. Zdobinský. Rozhodčí: Šebela. ŽK: 0:1. Diváci: 115.