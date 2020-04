Fantom Živný tentokrát druhý

Sokolovna v Dolním Bousově hostila v sobotu Mistrovství České republiky v armsportu

František Živný, dolnobousovský pákař a žijící legenda tohoto spotu, se představil v sobotu na domácí při dalším republikovém šampionátu. Ve své sbírce má třináct mistrovských na domácích šampionátech. Na zbylých třech byl druhý. A druhý skončil i letos. „Už jedenáct měsíců se trápím s bolavým ramenem pravé ruky a ne a ne se to zahojit,“ hodnotil se spokojeností své druhé místo na pravou ruku Živný. Ve druhé disciplíně, na levou ruku, obsadil také medailovou pozici, když vypáčil třetí místo. „Vzhledem ke zranění jsem předvedl na obě ruce své momentální maximum,“ dodal mistr světa z před patnácti let. Neztratili se ale ani další pákaři z pořádajícího oddílu Armwrestling club Dolní Bousov.

2013

Astoňáci se tradičně srazili v dubnu

Hráči legendární Astonky a jejich příznivci se v sobotu sešli už na svém 38. srazu. Tak jako každý rok zazněla po úvodním přivítání hymna „Zeleno-bílí u Aston Villy“ v hudebním podání harmonikáře Tondy Zakonova. A protože na sraz jsou zvání i příslušníci ostatních dobových oddílů, společně zazněla ještě píseň „Už kamarádi pomalu stárnem.“

2014

Boleslav je znovu extraligová!

Hokejisté Bruslařského klubu zvládli zápas v Olomouci a po dvou letech se vrací mezi elitu

Hokejisté Mladé Boleslavi to dokázali! Po dvouleté absenci mezi českou hokejovou elitou se vrací zpět, když v letošním roce zvládli ošemetnou baráž. Po dvou nezvládnutých barážích z posledních let se tak opět mohou pyšnit přídomkem „extraligový tým.“ Definitivně se o účastnících příštího ročníku extraligy rozhodlo v zápase v Olomouci. Boleslav zde sice prohrála v prodloužení, ale hokejisté mohli slavit, a také slavili, už po vypršení 60. minuty. Právějedenbodzaremízu4:4 stačil Bruslařům na postup do extraligy. Už méně koncentrovaná Boleslav pak v nastaveném čase inkasovala a o patro výš tak s sebou vzala svého prvoligového souputníka z Olomouce. Naopak opačným směrem míří Chomutov a Kladno. To, ač hrající v beznadějné situaci, dokázalo vyhrát na severu Čech 3:2. Boleslav si tedy mohla nakonec dovolit na Hané prohrát i v normální hrací době. Po skončení zápasu v Olomouci se tak naskytl málokdy vídaný obrázek. Slavili totiž úplně všichni! Hokejisté obou týmů, stejně tak vyprodaná „plechovka“, jak místní přezdívají své hokejové hale. A bylo jedno, zda má v tu chvíli na sobě návštěvník bílo-červený dres Olomouce, nebo zelené válečné barvy Mladé Boleslavi.

2016

Ve vedení byli od první minuty

Převýšov – Dobrovice 1:3 (0:1)

V nedělním dopoledni vyběhli v ČFL Dobrovičtí na převýšovský pažit, vypracovali si na něm více gólových příležitostí a především jich více dokázali využít. Důležitý byl jejich skvělý vstup do utkání. Sotva po čtyřiceti vteřinách hry Volf využil špatného stoperova odkopu, zabojoval o míč, který potom Osvald poslal nalevo Justovi a ten perfektní střelou z rohu vápna do vzdálenější šibenice nedal gólmanovi Stejskalovi nejmenší šanci. Domácí se potom snažili o vyrovnání, byli častěji na míči a hosty chvílemi dostávali pod tlak, dobrovická obrana a brankář Bartoš jim ale vážnější šance na vstřelení gólu nedovolili. Po změně stran domácí naděje rychle zhasly. Ve 47. minutě jim ještě sudí Šedivka odpustil zcela jasnou penaltu za stržení pronikajícího Justa, kterého uvolnila Sodomova chytrá hlavička, a v 51. minutě přežili dobrovické přečíslení dva na jednoho, když se jejich obránce stihl vložit do střely. Úspěšný obranný zákrok ale vedl jen ke dvěma slepeným rohovým kopům. Ten druhý rozehrál Osvald, proti Volfově hlavičce ještě brankář reflexivně zasáhl, Sodoma před brankovou čarou ale předskočil všechny obránce, nastavil padajícímu míči čelo a hosté vedli o dva góly!

2017

Dohrávku béček vyhráli domácí

Pěčice B – Horky B 3:1 (2:0)

Dohrávaný souboj dvou rezerv týmů krajských soutěží ve III. třídy vyhrálo béčko domácích Pěčic. Za něj se v prvním poločase trefili Ramharter s Mocem. Hosté se vrátili na kontakt hned po změně stran zásluhou Hlaváčka, náskok však vrátil Pěčicím už po šesti minutách Václav Novák. Branky: 29. Ramharter, 40. Moc, 55. V. Novák – 49. Hlaváček. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 1:1. Diváci: 40.

2018

Výsledky okresní fotbalové mládeže

Okresní přebor dorostu

Akuma – Velký Borek 4:0 (Tumlíř 2, Kočí, Vokál), Obříství – Sporting 2:2 (Vaňous, Vrtiška – Gabriel, Laurýn), Labský Kostelec – Krnsko 2:6 (Novák, Kratochvíl – Šulc 2, Šaroun, Novotný, Oláh, Hradec), Jivina – Skalsko 3:2 (Zikmund, Šturma, Bajer – Matoušek, Klouček), Židněves – SKP 2:3 (Balog, Svoboda – Fábry, Pavera, Ďurčovič).