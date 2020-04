Filip Vít dvakrát bronzový

V současné době nejúspěšnější mladoboleslavský karatista se medailově prosadil na dvou významných zahraničních turnajích. V kata vybojoval bronz v Německu i na Slovensku. V sobotu se představil na prestižním turnaji v německém Koblenzi. V konkurenci více než padesáti startujících z Německa, Lucemburska, Francie, Švýcarska, Belgie, Nizozemí a České republiky postoupil v kata do semifinále a získal zaslouženě bronz. Po turnaji se přesunul o asi 800 kilometrů na východ do slovenské metropole. V neděli ho čekal start na Grand Prix Slovakia. V silné mezinárodní konkurenci ho hned v úvodním kole kata dorostenců narazil na jednoho z nejlepších slovenských reprezentantů Jána Boreckého. Vít sice předvedl vynikající výkon, ale na domácího závodníka to přesto nestačilo. Borecký pak s přehledem postoupil do finále a pro boleslavského reprezentanta se tak otevřela šancebojovatobronz.FilipVít ji bezezbytku využil a ve třech opravných duelech jasně zvítězil 5:0. K bronzu z německého turnaje Krokoyama Cup přidal i bronz z Grand Prix Slovenska. V neděli odpoledne ho čeká ještě soutěž v kumite.

2014

Den D? Dnes mají třetí pokus

Třetí pokus na postup do extraligy mají hokejisté BK Mladá Boleslav dnes. Od 18 hodin se představí na ledě Olomouce. A postupová matematika je jasná. Boleslavi stačí bod, Olomouci dva. „Zase jsme udělali další krok, ale je to pořád ještě daleko. V Olomouci bude zase plno, bude to bouřlivé utkání. Obě mužstva budou bojovat na maximum, na co mají. Bude to i o hlavě, jak se komu v daný moment zadaří,“ řekl po zápase na Kladně trenér František Výborný. To, že by se oba celky mohly domluvit, uklohnit remízu a v následném prodloužení či nájezdech přiřknout druhý bod Hanákům odmítl také boleslavský útočník Michal Broš. „Samozřejmě, že o tom lidé spekulovat budou, ale my si tam jedeme pro tři body,“ řekl rozhodně olomoucký odchovanec, nyní válčící v zelených barvách Mladoboleslavanů.

2015

Český pohár v Soběslavi a Zbraslavi

V sobotu vyrazil cyklistický Ivar CS – Author Team na pokračování silničního poháru do Soběslavi. Zde se jelo tradiční kriterium, které přineslo další pěkné výsledky. V kategorii mladších žáků opět dominoval Matěj Stránský, který si připsal letošní druhé prvenství. Mezi žákyněmi se blýskla skvělým spurtem Klára Vernerová, která tak vybojovala své první pohárové vítězství. Další dívky obsadily: 4. Kateřina Daňková, 6. Nicole Hartychová, 9. Martina Jedlánková. V kategorii starších žáků se závodilo zostra od prvního okruhu, kde se sbíraly první body. V půlce závodu se podařilo odjet čtyřčlenné skupině, kde bohužel nebyl nikdo z boleslavských borců. V cíli se tak bojovalo až o další místa: 6. Tomáš Ježek, 8. Jakub Daněk, 9. David Šulc, 23. Josef Hladík, 25. Tomáš Maroul. V neděli se jel těžký závod v Zbraslavi u Brna, kam vyjela bojovat Klára Vernerová a obsadila skvělé 2. místo.

2016

Mají další tři body do kasičky

Slovácko – Mladá Boleslav 0:2

Fotbalisté Mladé Boleslavi si upevnili třetí místo v tabulce, když ve 25. kole první ligy zvítězili 2:0 na Slovácku. Adam Jánoš se trefil poprvé s v sezoně a po změně stran náskok zvýšil Lukáš Magera z penalty. Boleslavští fotbalisté už jedenáct soutěžních zápasů neprohráli, z posledních čtyř venkovních duelů v lize získali 10 bodů.

2017

Lídr prohrál derby v Bezně

Okresní přebor: Fotbalisté vedoucího Chotětova nezvládly derby, když podlehli po dvou brankách Tomáše Koníčka Beznu 1:2. Zaváhání prvního celku tabulky okresního přeboru pak využilo druhé béčko Rejšic, které se po nedělní výhře nad Akumou na Chotětov bodově dotáhlo.

Okresní přebor – 17. kolo

Čistá – MSK B 0:3 (20. a 79. Nohýnek, 57. Mačák), Čejetice – Kosmonosy B 4:1 (7. Průcha, 14. Tlášek, 38. Jaroš, 48. vlastní – 50. Došlý), Kostelní Hlavno – Kněžmost 1:3 (27. Tudoši – 42. a 47. M. Moc, 72. Špringl), Bezno – Chotětov 2:1 (50. a 59. Koníček – 53. Rusiňák), Kropáčova Vrutice – Doubrava 2:1 (44. Bohata, 53. Rambousek – 41. Vít), Bělá – Kosořice 0:2 (19. Machač, 87. Malík), Rejšice B – Akuma 3:2 (64. Mareš, 66. Hofírek, 86. Nastoupil – 48. a 81. Strnad).

2019

Benátky mají extraligový titul

Mistrem republiky smíšených družstev se pro letošní sezónu stal tým BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou. „Červení“ dotáhli svou unikátní jízdu tímto extraligovým ročníkem, kde ani jednou nepoznali chuť porážky. V nedělním finále udolaly Benátky brněnský celek Badminton FSpS MU poměrem 5:3 a po čtyřech letech pozvedly vítěznou trofej.