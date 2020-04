O postupu do finále rozhodly již odvetné zápasy

V okresních soutěžích hokejbalu rozhodly o finalistech již druhé semifinálové zápasy. Ty byly nesmírně vyrovnané, třikrát se hrálo 2:1, jeden zápas skončil 4:3.

I.OHBL: Peepa Devils – Atlanta Flames 2:1, Tetřev – Radouč B 3:4. II.OHBL: Benátky B – Belveder 1:2, Veterán Stars – Atlanta B 2:1.

2005

Děravý koule Krnsko Drží čelní pozici

V Benátecké biliárové lize si po prohře v Lipníku napravily reputaci Děravý koule Krnsko, které porazily Křivý Tága Benátky 4:3. Za domácí bodovali Jezdinský a Falta dvakrát. Výhra udržela tým Krnska i nadále ve vedení soutěže.

2012

Hokej: Boleslav čeká baráž číslo pět

Hokejisté Mladé Boleslavi se popáté v řadě představí v rozhodující sérii o bytí a nebytí mezi českou elitou

Stejně jako v minulých letech, i letos si boleslavští hokejisté bohužel musí prodloužit sezonu. S věrnými fanoušky v zádech jim nezbývá nic jiného, než vyrazit proti prvoligovému soupeři, který se bude tlačit na jeho místo v extralize. Pro Boleslavské hovoří kupa zkušeností s touto vypjatou částí sezony a také spousta zápasů s kvalitními soupeři, které letos odehráli. Piráti si účast v baráži zajistili vítězstvím v prvoligovém finále mezi Chomutovem a Ústím nad Labem (ačkoliv o slovu „prvoligový“ by se dalo vzhledem k přítomnosti několika extraligových hráčů na soupiskách obou stran spekulovat). Série to byla nadmíru vyrovnaná – o vítězi první ligy totiž muselo rozhodnout až prodloužení sedmého zápasu, které ukončil v čase 67:42 chomutovský Jakub Grof. Piráti si tak vybojovali historicky třetí účast v baráži o extraligu, v předchozích dvou pokusech však byli neúspěšní (v roce 2001 s Karlovými Vary, v roce 2010 s Mladou Boleslaví).

2014

Okurky kyselé nebyly

Mladá Boleslav – Znojmo 5:1

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 24. kole porazili Znojmo 5:1 a na třetím místě tabulky mají čtyřbodový náskok před čtvrtými Teplicemi. Na debaklu hostů se dvěma góly podíleli Jasmin Ščuk s Lukášem Magerou, skóre otevřel Štěpán Koreš. Za Znojmo, které dělí jen bod pásma sestupu, se trefil Václav Vašíček.

2015

Šestý pokus vyšel – Deltacar je mistrem republiky

Benátečtí badmintonisté vyhráli českou extraligu družstev, když ve finále zdolali po šesti letech pětinásobného českého mistra z Jehnic

V nedělním finále play – off extraligy zvítězil BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou nad Sokolem Brno Jehnice 5:3 a po osmi letech opět získal titul mistra České republiky.

2016

Vyhráli na severu

Jablonec – Mladá Boleslav 0:2

Starší dorostenci FK Mladá Boleslav jabloneckému soupeři oplatili stejným poměrem podzimní porážku z domácího prostředí. Protože bodový odstup na čtyři týmy ze dna tabulky není velký a do konce soutěže zbývá ještě devět kol, jsou tři body z Jablonce velmi důležité. Do utkání vstoupili aktivněji Jablonečtí. Vytvořili si herní převahu, ale do zakončení se nedostávali. Vstup do druhé půlky utkání se Boleslavským vydařil. Již ve 48. minutě z poměrně velké vzdálenosti Rudzan vymetl horní růžek jablonecké branky.V 82. minutě Machů křižným centrem zleva našel Zabilanského, který hlavou překonal gólmana Richtera a zvýšil boleslavské vedení na 0:2.

Branky: 48. Rudzan, 82. Zabilanský. Boleslav U19: Roudnický – Krčmář, Kopa, Klíma, Rudzan – Kühnel (87. Koubský), Košek – Zabilanský, Machů (84. Král), Novák – Vejr .