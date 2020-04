Master Cup se hrál v Bezděčíně

V sobotu se odehrál v Bezděčíně tenisový turnaj Masters Cup 2012 – turnaj nesmrtelných. Ve vyrovnaném turnaji se nakonec palmu vítězství odnesla dvojice Petr Rubeš / Ladislav Beránek. Další pořadí bylo následující: 2. Hrabě / Chyška, 3. Vrabec / Plodek, 4. Kukla / Šourek (nejstarší debl 136 let), 5. Trnka / Hříbal, 6. Paša / Šíma. O vyrovnanosti celého turnaje svědčí i fakt, že mezi druhým a třetím místem byl rozdíl jediného gamu. Turnaj měl i svou společenskou dohru, při níž tradičně vynikal, v turnaji jinak poslední, Pavlín „Paša“ Jirků. Ten také k turnaji řekl: „O našem turnaji se doslechl až v Praze prezident tenisového svazu Ivo Kaderka a požádal nás, zda bychom příští kolo Davis Cupu neuspořádali s Jirkou Kuklou v Bezděčíně. Na jeho nabídku jsme samozřejmě kývli!“ O nominaci do týmu k Berdychovi a Štěpánkovi do debla si také velmi hlasitě řekl vítězný pár Rubeš s Beránkem.

2013

Amatérská liga se rozjela prvními zápasy

19. ročník Ligy Boleslavského deníku odstartoval v pondělí úvodním kolem. V něm Pražák uhrál bod proti favorizované Zetce. Největším překvapením je vysoká porážka loňského finalisty OS Kovo na půdě Lamadu. Nečekala se ani porážka loni bronzového Huberta se Štikou.

1. kolo: Pražák – Zetka 2:2, Hubert – Štika 1:4, Učiliště – Policie 1:1, H-Intes – Ško-Energo 1:5, Lamad – OS Kovo 6:1.

2015

Se Slovanem doma jenom remíza

Mladá Boleslav – Liberec 1:1

Fotbalisté Liberce remizovali 1:1 v Mladé Boleslavi a v prvoligové tabulce se na dva body vzdálili sestupovému pásmu. Utkání 23. kola gólově otevřel už ve čtvrté minutě hostující Kevin Luckassen, alespoň bod zachránil Středočechům ve druhém poločase Jasmin Ščuk. „Je to bod z Boleslavi, to je strašně horká půda, takže bod s cenou zlata. Pokud to na konci bude stačit k záchraně a zjistíme, že nám tenhle bod pomohl, tak potom bude na to zlato razítko,“ řekl kouč Liberce David Vavruška. Jeho týmu se skvěle povedl úvod. Breznaník dostal na levé straně hodně prostoru a Luckassen ho měl po vydařeném centru mezi stopery ještě víc. V klidu tak mohl zamířit a už ve čtvrté minutě placírkou umístit míč do sítě. „Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně. Koledovali jsme si, pouštěli soupeře do šancí a inkasovali. Podepsalo se to na nás víc, než bych věřil. Nebyli jsme schopní si přihrát,“ prohlásil mladoboleslavský trenér Karel Jarolím. Boleslav se postupně probírala a přebírala iniciativu, jenže její kombinace kazila spousta nepřesností. Na straně domácích tak přibývaly hlavně standardní situace, nikoliv nebezpečné momenty. Liberec naopak po rohovém kopu mohl náskok zvýšit, ale hlavičku Pokorného na čáře skvěle vyrazil brankář Hruška. Domácí zakončili poločas přímým kopem Skaláka, jenž rozvlnil boční síť. Vyrovnání Boleslavi se zrodilo v 59. minutě, kdy hrál Slovan jen v deseti, protože po zranění Breznaníka nestihl včas vystřídat. A zrovna po jeho straně podnikl odvážný výpad Skalák, jeho rána byla sražena ke Ščukovi, který z hranice pokutového území napálil balon do branky. Boleslav pak byla častěji na balonu, Liberec naopak podnikal nebezpečné protiútoky. „Nehrajeme nádherný zápasy, ale byla tam obětavost a nasazení. Už jsme snad pochopili, o co tady jde, že hrajeme o záchranu,“ konstatoval Vavruška. „Boleslav byla silnější na míči, ale na šance a zajímavé situace v pokutovém území jsme podle mého názoru byli lepší,“ doplnil liberecký trenér. Hosté měli možná více nebezpečných situací, ale ta nejnebezpečnější se zrodila na opačné straně. Míč v 88. minutě po hlavičce Wágnera už za překonaným brankářem Hroššem plachtil do sítě, ale dobře postavený Šural ho na čáře zastavil a zachránil svému týmu jedenáctou ligovou remízu v sezoně. „Vyrovnali jsme, ale navíc jsme se nezmohli, remíza je spravedlivá. I když jsme tam na konci měli velkou šanci, kdy to liberecký hráč vykopával z čáry. Zřejmě se na nás podepsala vysoká porážka z Teplic z minulého týdne (0:5),“ dodal Jarolím.

2016

Juniorka si vyšlápla i na Spartu

Boleslavská juniorka na podzim prohrála na Spartě 0:3 a jarní odveta se jí tedy dokonale povedla. Vítězstvím nad lídrem Juniorské ligy natáhla svoji aktuální neporazitelnost na devět zápasů, naopak sparťanské juniorce ukončila patnáctizápasovou šňůru bez prohry.

Ml. Boleslav U21 – Sparta Praha 3:0

Branky: 38. a 72. Kozma, 15. Vodháněl. Rozhodčí: Berka. ŽK: Kozma, Fabián – Steinhöfer. Diváci: 60. Boleslav U21: Godula – Pauschek (60. Kocourek), Glöckner (83. Lukeš), Hůlka, Fabián – Kateřiňák, Malpon – Vodháněl (60. Bojda), Albina, Ladra (77. Wolf) – Kozma (83. Lacek). Sparta U21: Štorc – Těžký, Steinhöfer, Hovorka – Cabadaj, Plachý (46. Sváta), Záviška, Macek (46. Novotný), Císařovský (89. Doupal) – Špaček, Šíma (72. Wiesner).