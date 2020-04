Po dvou letech v baráži proti Pirátům

Bruslařský klub z Mladé Boleslavi zná svého soupeře v boji o bytí či nebytí. Po dvou letech jím budou Piráti Chomutov. Baráž o hokejovou extraligu mezi Mladou Boleslaví a Chomutovem začne v neděli na ledě Středočechů. O pádu Bruslařského klubu do boje o záchranu s vítězem první ligy se rozhodlo už v pátečním předposledním kole skupiny o udržení nejvyšší soutěže. Chomutov v pondělí vyhrál v sedmémfinálenaleděÚstínad Labem 3:2 v prodloužení a zvítězil v sérii 4:3 na zápasy.

2013

Fotbalisté jsou v semifinále

FK Mladá Boleslav vyhrál i odvetné utkání čtvrtfinále Poháru České pošty na Slovácku

Branky: 24. Mareš. Rozhodčí: Jech – Pospíšil, Arnost. ŽK: Hofmann, Volešák, Kerbr, Košút, Kubáň – Mareš, Nešpor. Diváci: 1248.

Slovácko: Heča – Reinberk, Mezlík, Košút, Kubáň – Hlúpik, Valenta, Hofmann, Volešák (78. Trávník) – Kerbr (81. Lukáš), Skalák (67. Haša).

Boleslav: Miller – Kysela, Johana, Dosoudil, Bořil – Jarolím, Sčuk – Mareš (74. Sivrič), Magera (70. Sloboda), Štohanzl – Nešpor (78. Chramosta).

2014

Okresní fotbalové soutěže zasáhla vlna kontumací kvůli neplatným kódům

Čtyři víkendové zápasy musely být kontumovány hráči neměli v pořádku členství, teď si tři měsíce nezahrají

Hodně složitou šichtu si ve čtvrtek odpracovali členové komisí na okresním fotbalovém svazu. Sportovně-technická komise svazu totiž musela zkontumovat hned tři zápasy dospělých a jeden dorostu. Následně měla složitou práci i disciplinárka. Důvod? Někteří hráči totiž do víkendových zápasů nastoupili, aniž by měli aktivní členství ve Fotbalové asociaci České republiky a tudíž hráli neoprávněně. Ve všech případech šlo o hráče na hostování. Tady vzniká i vodítko, jak k chybám v oddílech nejspíš došlo. „Je to tak, že hráč přijde do nového týmu a ten by si měl zkontrolovat, zda mu mateřský klub vyřídil členství,“ říká předseda STK Martin Paulus. Na začátku každého roku totiž musí oddíl všechny hráče zaregistrovat a zaplatit za ně členství na kalendářní rok. Ve zmíněných případech si pak zřejmě nový oddíl tuto kontrolu neprovedl. A o jaké zápasy a týmy konkrétně šlo? V okresním přeboru to byl zápas Řepov – Předměřice (výsledek 2:1, kontumace 3:0), III. třída Jivina – Doubrava (0:0, kontumace 0:3, ve IV. třídě utkání Chotětov B – Luštěnice B (2:2, kontumace 3:0), a konečně v okresním přeboru dorostu jde o zápas Pěčice – DBSK B (1:5, kontumace 3:0).

2015

V lize letos Hradiště a Hlavenec

Nohejbalová sezóna otvírá své brány a opět se rozjíždí kolotoč zápasů. Minulý víkend začali ligové soutěže. Z boleslavského okresu zbyl ve druhé lize jen tým z Mnichova Hradiště, neboť dlouholetý účastník z Plaz soutěž nepřihlásil. Jeho A-tým bude hrát pouze okresní přebor. K Mnichovu Hradišti ale přibyl tým Hlavence, který sice spadá do jiného okresu, ale jeho družstva hrála vždy okresní soutěže Mladoboleslavska. Oba jmenované týmy budou hrát v II. lize ve skupině A.

2016

Dotahovali, ale stihli už jenom remízu

Mladá Boleslav – Dukla 2:2 (0:2)

Ačkoliv fotbalisté Mladé Boleslavi podruhé za sebou dohnali dvoubrankový náskok soupeře, sami by si podobný průběh zápasu odpustili. Zvláště když dnes je to stálo doma dva body po remíze 2:2 s Duklou Praha. Těší je však, že při obratech ukazují sílu týmu.

2017

Čejetický obrat řídil Průcha

Třetí jarní kolo a celkové šestnácté odehráli o víkendu fotbalisté v okresním přeboru. Stav hrací plochy neumožnil zápas odehrát v Kosmonosích. Místní rezerva si tak zahraje s Kostelním Hlavnem ve středu 19. dubna.

Okresní přebor – 16. kolo Akuma – Kosořice 1:3 (1:0) Branky: 33. Mikšík – 51. Malík, 63. Machač, 93. Pokorný. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 4:2. ČK: 88. Valenta (A). Diváci: 80. Hráč zápasu: P. Hanzlík – Machač. Doubrava – Bělá 2:1 (2:1) Branky: 19. Šelemberk, 21. Vít – 29. Smékal. Rozhodčí: Mucek. ŽK: 2:4. ČK: 57. Jeleček (D). Diváci: 60. Hráč zápasu: Šelemberk – Smékal. Chotětov – K. Vrutice 5:1 (2:0) Branky: 11. a 82. Souček, 44. Pečenka, 65. Nežerka, 90. Bůžek – 46. Holub. Rozhodčí: Bohuslav. ŽK: 2:5. Diváci: 165. Hráč zápasu: Souček – Bohata. Kněžmost – Bezno 5:0 (3:0) Branky: 45. a 52. M. Moc, 23. Chlup, 28. Kastner, 69. J. Beran. Rozhodčí: Hloucal. ŽK: 1:1. Diváci: 130. Hráč zápasu: M. Moc – nikdo. MSK B – Čejetice 2:3 (1:0) Branka: 9. Nohýnek, 61. Tomašov – 74. a 86. Průcha, 89. Plintovič. Rozhodčí: Janda. ŽK: 4:1. Diváci: 60. Hráč zápasu: Nohýnek – Průcha. Rejšice B – Čistá 1:0 (0:0) Branka: 78. Kučera. Rozhodčí: Chládek. ŽK: 1:1. Diváci: 62. Kosmonosy B – K. Hlavno *odloženo na 19. dubna

2019

Sedmnáctka dostala výprask

Mladá Boleslav – České Budějovice 1:6

Boleslavští sedmnáctiletí dorostenci vysoko prohráli s Českými Budějovicemi, když po herně vyrovnaném prvním poločase ve druhém inkasovali dvě branky po hrubých chybách. Další dvě branky obdrželi, když bez zraněného Šáry dohrávali v deseti hráčích.