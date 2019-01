Mladá Boleslav/ Po deseti letech končí Znojmo v extralize, derniéru odehrálo v Mladé Boleslavi

Smutek! Jediné slovo, které zaznívalo z úst všech znojemských fanoušků, kteří doprovodili své milované Orly k poslednímu extraligovému letu na boleslavský led.

A že jich k nedělnímu zápasu do města automobilů nepřijelo málo – podle střízlivého odhadu něco okolo stopadesáti. „Před dvanácti lety jsme zorganizovali první výjezd a jelo se právě do Mladé Boleslavi. Všechno krásné, co jsme s znojemským hokejem zažili, začalo právě tady. Dnes to tady také končí,“ svěřuje se téměř se slzami v očích dvoumetrový chlápek ve znojemském dresu se jménem Karfík.

Ve Znojmě totiž došly peníze a extraligový hokej tady končí. „Nejhorší na tom všem je, že vůbec nevíme, co bude dál,“ říká další z fandů, kteří volnou neděli obětovali poslednímu hokeji, Libor Barvík.

Hostující fanoušci podporovali svůj tým při poslední štaci do posledního dechu až do konce zápasu a nic na tom nezměnil ani velmi nepříznivý stav. Po zápase pak následovala dlouhá děkovačka přímo na ledě. Hráči se fotili s fanoušky a rozdali jim většinu své výstroje. Došlo i na slzy a co dělat měli i samotní hráči.



Nevídanou solidaritu také předvedlo domácí publikum! Většina boleslavských diváků po zápase zůstala v ochozech a se zatajeným dechem sledovala loučení znojemských fanoušků se svými Orly. Poté se dokonce boleslavští diváci přidali ke skandování "Znojmo, Znojmo!" To se vidí málokdy…