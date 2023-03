/KOMPLETNÍ VÝSLEDKY/ Zaplněný sál mladoboleslavského domu kultury sledoval vyhlášení 28. ročníku prestižní sportovní ankety.

Slavnostní galavečer vyhlášení ankety Mladoboleslavský sportovec roku 2022 | Foto: Deník/Michal Bílek

Sportovci v Mladé Boleslavi mají svého nového krále. Tedy staronového. Stejně jako v roce 2020 usedl na trůn ankety Mladoboleslavský sportovec roku, jejímž vyhlašovatelem je od roku 2018 město Mladá Boleslav, judista Adam Kopecký. Ten si prohodil pořadí s loňským vítězem, a letos druhým, florbalovým brankářem Boleslavi a české reprezentace Lukášem Bauerem. Třetí skončila čtyřnásobná medailistka z mistrovství Evropy v teakwon-do Aneta Nekorancová.

I další pořadí v nejprestižnější kategorii jednotlivců obsadila samá hvězdná jména svých sportů. Čtvrtá skončila cyklokrosařka Kristýna Zemanová, páté místo bral fotbalista Marek Matějovský a šestý byl další zástupce cyklokrosu Jakub Říman. Do elitní desítky se ještě dostala mistryně republiky v silovém trojboji Valerie Velemanová, vicemistr republiky v rally Filip Mareš, atlet Ladislav Töpfer a karatistka Ludmila Nentwich.

Všichni si svá ocenění převzali v úterním podvečeru během galavečera v mladoboleslavském Domě kultury. Ten moderovala osvědčená dvojice sporťáků z televize Nova Petr Plintovič a Inna Puhajková. Na vyhlášení pak dorazili a oceněným trofeje předali vzácní hosté – nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller, dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek a zpěvák Reago, který kromě předávání cen doprovodil celý večer také hudebně. Téměř dvouhodinový program pak sledoval zaplněný sál mladoboleslavského kulturáku.

Ten tleskal oceněným také v dalších kategoriích – mezi kolektivy se tentokrát umístili nejvýše hokejisté Bruslařského klubu, kteří ve vyhlašovaném roce 2022 došli až do semifinále extraligy. Druzí skončili vítězové florbalové Superligy, třetí místo brali několika tituly mistrů republiky ověnčení karatisté.

Florbal se radoval z prvního místa v kategorii trenérů, kde skončil první kouč áčka Petr Novotný. Mezi talenty do osmnácti let skončil nejvýše kapitán fotbalové reprezentace do 18 let a hráč FK Mladá Boleslav Jan Buryán, titul pro nejlepší kolektiv mládeže si odneslo Cadet trio AC Jumping Kangaroos, které se stalo v minulém roce mistry světa ve své kategorii.

Mezi krajánky zvítězil opět hokejista švédského HV 71 Radan Lenc, do síně slávy mladoboleslavského sportu byl uveden bývalý brankář a dlouholetý trenér gólmanů fotbalového klubu Jiří Macháček. V hlasování veřejnosti pak dostala nejvíce hlasů, konkrétně něco přes šest tisíc, silová trojbojařka TJ Auto Škoda Valerie Velemanová.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ANKETY:

JEDNOTLIVEC

1. Adam Kopecký (judo)

2. Lukáš Bauer (florbal)

3. Aneta Nekorancová (teakwon-do)

4. Kristýna Zemanová (cyklokros)

5. Marek Matějovský (fotbal)

6. Jakub Říman (cyklokros)

7. Valerie Velemanová (silový trojboj)

8. Filip Mareš (rally)

9. Ladislav Töpfer (atletika)

10. Ludmila Nentwich (karate)

11. Vojtěch Koudelka (atletika)

12. Barbora Jeřábková (cyklokros)

13. Matěj Vaněk (futsal)

14. Ondřej Najman (hokej)

15.-18. Tomáš Lhota (hokejbal), Petr Polanka (footgolf), Lukáš Práchenský (páka), Veronika Zittová (florbal)

KOLEKTIV

1. BK Mladá Boleslav (hokej)

2. Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav (florbal)

3. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (karate)

4. FK Mladá Boleslav (fotbal)

5. Florbalová akademie Mladá Boleslav (florbal)

6. Teakwon-do Ge-Baek (teakwon-do)

7. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (silový trojboj)

8. Tygři Mladá Boleslav (hokejbal)

9. AC Mladá Boleslav (atletika)

10. Malibu Mladá Boleslav (futsal)

11.-.17. BK Mladá Boleslav (esport), Golf Club Mladá Boleslav (golf), LTC Mladá Boleslav (tenis), Ško-Energo Mladá Boleslav (basketbal), TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (basketbal), TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (házená), TJ Sokol Podlázky-Dalovice (národní házená)

TRENÉR A CVIČITEL

1. Petr Novotný (florbal)

2. Jiří Miler (atletika)

3. Michal Bílek (futsal)

4. Michael Fiedler (biatlon)

5. Václav Pletka (hokej)

6. Karel Popovič (capoeira)

7. Miroslav Špalek (florbal)

8. Zdeněk Vavruška (taekwon-do)

9. Ludmila Nentwich (karate)

10. Petra Janečková (cheerleading)

11.-13. Michal Lhotka (vodní záchranná služba), Jiří Malík (fotbal), Pavla Pošmurná (judo)

TALENT DO 18 LET

1. Jan Buryán (fotbal)

2. Viktorie Dorotea Korolevyčová (cheerleading)

3. František Hladík (cyklokros)

4. Vanda Dlasková (cyklokros)

5. Jáchym Červinka (atletika)

6. Antonín Jelínek (biatlon)

7. Marie Malá (cheerleading)

8. Jiří Miler (atletika)

9. Adam Mičík (minikáry)

10. Václav Ježek (cyklokros)

11.-32. Baleca Bogdan (vodní záchranná služba), Tomáš Čapek (minikáry), Dorota Černá (sportovní střelba), Michal Fišera (florbal), Karolína Frydrychová (cyklokros), Veronika Chudobová (krasobruslení), Michal Ivančuk (karate), František Jelínek (biatlon), Jakub Komárek (taekwon-do), Sofie Kotková (vodní záchranná služba), David Kožíšek (atletika), Lukáš Mašek (fotbal), Jakub Mitter (triatlon), Berenika Navrátilová (golf), Vojtěch Polák (hokej), Renat Tokarijev (karate), Barbora Šrámková (vodní záchranná služba), Jonáš Štípek (vodní záchranná služba), Valentina Vachková (tenis), Vincent van der Linden (karate), David Verner (plavání), Vojtěch Zajíček (futsal)

KOLEKTIV MLÁDEŽE

1. AC Jumping Kangaroos Mladá Boleslav cadet trio (aerobic)

2. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav starší žákyně (cyklokros)

3. Black Tigers Cheerleaders Mladá Boleslav (cheerleading)

4. Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav junioři (florbal)

5. Brilon Racing Team (cyklistika)

6. Minikárklub Mladá Boleslav (minikáry)

7.-12. BK Mladá Boleslav junioři (hokej), FK Mladá Boleslav dorost (fotbal), SSK Škoda Mladá Boleslav (sportovní střelba), TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (judo), Vem Camará Capoeira (capoeira), Vodní záchranná služba ČKK Mladá Boleslav (vodní záchranná služba)

KRAJÁNEK

1. Radan Lenc (hokej)

2. Tomáš Hyka (hokej)

3. Lukáš Hůlka (fotbal)

4. Vojtěch Mozík (hokej)

5. Jan Vodháněl (fotbal)

6. Pavel Kousal (hokej)

7. Oscar Flynn (hokej)

8. Martina Folprechtová (fotbal)

9. Aneta Buryánová (fotbal)

10.-14. Jaroslav Fukárek ml. (hokejbal), Jan Jaroměřský (hokej), Tomáš Jiránek (hokej), Anita Machačová (fotbal), Ondřej Rudzan (fotbal)

SÍŇ SLÁVY

Jiří Macháček (fotbal)

INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

1. Valerie Velemanová (silový trojboj)

2. Adam Kopecký (judo)

3. Aneta Nekorancová (teakwon-do)