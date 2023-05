Česká badmintonová extraliga zná svého vítěze. Mistrovský titul míří po skóre 4:2 za SK STAVOS Brno Slatina. Rozhodujícím zápasem se stala čtyřhra žen, ve které brněnské Jordan Hart se Sarou Lundgaard porazily Kateřinu Zuzákovou s Rike Soby Hansen 3:2 na sety. Z bronzové medaile se nakonec raduje nováček letošní extraligy tým B.O. Chance Ostrava Sportclub.

Podvečer nového formátu finálového dne extraligy smíšených družstev nabídl skvělou podívanou. Po 18. hodině přivítala nabitá brněnská XAréna nespočet diváků, kteří mohli sledovat napínavý vývoj obou medailových utkání.

Tuzemský badmintonový titul slaví družstvo Brno - Slatina.Zdroj: Český badmintonVe finálovém souboji mezi zmíněnou Slatinou a klubem BK 1973 Benátky nad Jizerou se vedení ujal domácí celek, a to po jednoznačné výhře Dána Victora Svendsena, který přehrál Cristiana Savina 3:0. Souběžně na vedlejším kurtu a za přenosu zápasu na ČT Sport Plus soupeřily dánské párařské hvězdy Jeppe Bay hrající se Sarou Lundgaard proti Mikkelu Mikkelsenovi s Rike Soby Hansen. Po vyrovnaném průběhu utkání si nakonec i druhý bod připsali hráči Slatiny.

Naději benáteckému týmu udržela jeho hostující stálice Maďarka Agnes Körörosi, která přehrála ve čtyřech setech Velšanku Jordan Hart. O překvapivé vítězství se pokusil benátecký Milan Dratva, jenž vyzval dánskou legendu Hanse-Kristiana Vittinghuse. Bývalý 7. hráč světa připsal po vítězství Brnu zásadní třetí bod. První titul si Slatina mohla přivlastnit v následujícím souboji deblu mužů, ve kterém se střetli zkušený Daniel Lachezarov Nikolov hrající s mladým českým reprezentantem Tadeášem Brázdou proti Cristianu Savinovi s Mateuszem Swierczynskim. Po dramatickém utkání si nakonec připsal bod středočeský tým. Souběžně probíhal napínavý zápas také na vedlejším kurtu.

V ženské čtyřhře proti sobě nastoupily Kateřina Zuzáková s Rike Soby Hansen a Jordan Hart se Sarou Lundgaard. A napínavější vyvrcholení celé extraligy si fanoušci badmintonu nemohli přát. Zápas šel opět do své rozhodující 5. sady a stav byl při výměně stran 6:4 pro Brno. To dokonce odskočilo na rozdíl třech bodů. Benátecké hráčky za velké podpory svého fanklubu ale ukázaly srdce bojovnic a zvrátily poslední sadu ještě na skóre 10:10. Na mečbol Brna pak Zuzáková nahrála díky nepodařené smeči, která skončila v pásce sítě. Následný nezdařený příjem Hansen, který zamířil do autu, pak mohl naplno spustit oslavy brněnského týmu.

„Pro mě, jakožto brněnského patriota, který se v českém badmintonu pohybuje dlouhá léta, to není první brněnský titul. S bývalými Jehnicemi jsme jich měli pět. Přesto jsem moc rád, že se nám podařilo s Milanem Ludíkem dát dohromady tým, který si to místo v čele extraligy opět vybojoval. Loni jsme byli druzí a Benátky byly mistři. Letos se to podařilo otočit,“ pochvaluje si zisk titulu šéf brněnské Slatiny Ladislav Vorel.

„Jsem nadšený také z atmosféry i návštěvy, která tu v XAréně byla. Myslím, že i přes drobné chyby, se nám finálový den i po organizační stránce vydařil.”

Naopak Benátky další titul nevybojovaly. „Zvládli jsme semifinálové utkání proti FSpS, které bylo nevyzpytatelné, takže to byl úspěšný krok. Ve finále jsme věděli, že síla Slatiny je ve dvouhrách. Vittinghus a Svendsen jsou top evropští hráči. Ale čekali jsme, že Slatinu můžeme potrápit ve čtyřhrách. Myslím, že směr utkání rozhodl již mix, který jsme mohli získat. Škoda možná také čtyřhry dívek. Mohlo se to pak lámat v sedmém zápase. Současně jsme nebyli kompletní kvůli zranění Rasmuse Kjaera. Nevymlouváme se na to, ale mohlo to být celkově vyrovnanější. Každopádně Brno po právu vyhrálo,“ hodnotí výkon benáteckého týmu jeho kapitán Petr Martinec.

Ostrava získala bronz

Společně s finálovým utkáním probíhal také souboj o 3. místo. V něm se střetl nováček extraligy z B.O. Chance Ostrava Sportclub, v čele s několikanásobnou mistryní České republiky a adeptkou na olympijské hry v Paříži Terezou Švábíkovou, s extraligově zkušených týmem z FSpS MU Brno, jehož oporou byl další český hráč Ondřej Král.

A také zápolení o bronzové medaile se neobešlo bez napínavého průběhu, jenž utkání dovedlo až do sedmého rozhodujícího zápasu. První bod zamířil po jasné výhře bronzového medailisty z ME Kaileho Koljonena nad Ivanem Rusevem do Ostravy. Současně probíhající smíšená čtyřhra již ukázala čtyřsetový souboj mezi Sebastienem Nielsenem s Annou Klausholm a Ondřejem Králem s Katarínou Vargovou, který dopadl lépe pro druhou dvojici. Hráči FSpS tak srovnali stav utkání na 1:1.

S jasným výsledkem ve prospěch Ostravy skončila i druhá dvouhra mužů, ve které zvýšil náskok svého týmu na 2:1 Filimon Collins. V dvouhře žen si česká jednička Švábíková proti Irině Andersen připsala první set. Následující tři sady již šly za dánskou hráčkou. Univerzitní tým tam opět vývoj utkání srovnal. V mužských deblech se soupeřící týmy o body opět podělily. První čtyřhru si připsali Ostravští díky Koljonenovi s Collinsem, druhý debl zamířil za Brnem po zásluze Miliče s Rusevem. Utkání dospělo do sedmého zápasu, ve kterém po setech 11:2, 11:8 a 11:0 zvítězily ostravské Švábíková s Klausholm nad Andersen s Vargovou. B.O. Chance Ostrava se tak mohlo radovat nejen z prémiového startu ve Final Four, ale také ze zisku cenného kovu.

„Původní plán byl skončit po základní části v top šestce. A nakonec jsme se dostali rovnou do Final Four, což byl pro nás obrovský úspěch. Myslím, že to nikdo nečekal,“ komentuje opora ostravského klubu Tereza Švábíková. „Celková zkušenost s extraligou i jejím pořádání je pro náš klub něco nového. Jsem ráda, že i naši mladí hráči mohli vidět evropský badminton. Tento úspěch pro mě i pro náš rodinný klub moc znamená.“

Naopak další brněnský tým vyšel medailově naprázdno. „Je to škoda. Oba zápasy jsme prohráli 3:4. Bohužel jsme nebyli v plné sestavě. Jsem ale rád, že s takhle oslabenou sestavou jsme dokázali konkurovat takovým týmům. Chyběl kousek. Bohužel i Irina se zranila a nemohla pořádně odehrát závěrečný debl. Vzhledem k tomu, jak ta sezona probíhala, jsem rád, že jsme se vlastně i do Final Four dostali,“ hodnotí působení FSpS MU Brno Ondřej Král.

Final Four badmintonové extraligy

Semifinále:

BK 1973 Benátky nad Jizerou - BADMINTON FSpS MU 4:3

B.O. Chance Ostrava Sportclub - SK STAVOS Brno Slatina 0:4

O 3. místo:

B.O. Chance Ostrava Sportclub - BADMINTON FSpS MU 4:3

Finále:

BK 1973 Benátky nad Jizerou - SK STAVOS Brno Slatina 2:4