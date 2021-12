Dolnobousovský pákař František Živný závodil na mistrovství světa v Bukurešti.

František Živný (vlevo) během světového šampionátu v páce v rumunské Bukurešti | Foto: Archiv závodníka

Po účasti na mistrovství Evropy v Litvě cítil dolnobousovský pákař František Živný, že má natrénováno, a dobrou formu je potřeba ještě někde prodat. Proto vyrazil o několik týdnů později ještě do Rumunska, kde se konalo letošní mistrovství světa v armwrestlingu. „Poprosil jsem sponzora pana Zetku, jestli by mi nedal ještě nějaké peníze na světový šampionát a on souhlasil,“ posílá díky svému mecenáši někdejší mistr světa.