Litevský Vilnius hostil v minulém týdnu 30. Mistrovství Evropy v páce. V české výpravě nechyběla ani žijící legenda tohoto sportu, František Živný z Dolního Bousova. Dvacetinásobný český šampion a také dvojnásobný mistr světa má ve své vitrínce jedno volné místo. Titul mistra starého kontinentu mu ve sbírce zatím chybí.

A chybět mu prozatím bude i dál. „Do Litvy se letos sjela obrovská konkurence, a to hlavně pákařů z postsovětských zemí. Já jsem nakonec skončil v závodě na levou ruku pátý a na pravačku šestý,“ prozrazuje František Živný. Ten už ve svém věku musí bojovat nejen se soupeři, ale i se svým vlastním tělem: „Po každém závodě na mě doktoři dělají v podstatě generální opravu. Deset let už se trápím s bolavým ramenem na pravé ruce.“

V Litvě se v myšlenkách vrátil i ke svému největšímu úspěchu, kterým byl titul mistra světa v zemi armwrestlingu zaslíbené: „Když jsem tam viděl ty mladé pětadvacetileté kluky, tak jsem si vzpomněl na svou vrcholnou formu na šampionátu v Americe. Teď už to je v podstatě jenom léčení jednoho úrazu za druhým.“

Přesto se svého milovaného sportovního odvětví nechce vzdát ani po čtyřicítce. A jen co se vrátil z Litvy, už kuje další plány: „Myslel jsem, že si dám chvíli pauzu po náročné přípravě a soutěži, ale nakonec letos ještě zkusím účast na mistrovství světa. To se koná v Rumunsku za dva týdny.“ A pokračuje: „Uvidím, co mi dovolí rameno a zkusím ještě víc potrénovat, abych dopadl lépe než teď na Evropě.“

A jedním dechem dodává: „Musím samozřejmě poděkovat doktorům, že mě dávají dohromady, všem fanouškům, těmi největšími jsou moji rodiče. A také panu Zetkovi za stálou sponzorskou podporu.“