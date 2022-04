Někdejší mistr světa František Živný ve finále opět narazil na svého největšího soupeře Dušana Tesaříka a opět to byl napínavý souboj, jak bývá v soubojích těchto dvou borců zvykem. „Bylo to hodně o nervech. Napoprvé jsem udělal faul, když mi sjel loket z podložky. Ale v opakovaném zápase jsem si to pohlídal, rychle jsem nastoupil a vyhrál,“ popisoval finálový duel dolnobousovský silák.

Ten cestoval na extraligovou soutěž společně s talentovanými juniory do patnácti let. Jan Toman vyhrál svou kategorii na obě ruce, Tomáš Kanaláš byl dvakrát druhý a Matyáš Huk bral dvě čtvrtá místa.

Teď čeká pákaře tvrdý trénink a v červnu mají na programu mistrovství České republiky, které bude hostit Podivín.

