Pákaři mají za sebou republikový šampionát. Ten hostil bar Dosklepa v Novém Městě nad Metují a nechyběla ani výprava dolnobousovských pákařů. „Chtěl jsem urvat dva tituly, abych jejich počet zaokrouhlil na třicet pět,“ hlásil někdejší mistr světa František Živný.

V královské kategorii mužů nad 105 kilogramů se mu to podařilo, v Masters nestačil na Dušana Tesaříka. „S Dušanem jsme si to klasicky rozdali, a nakonec to skončilo remízou,“ popisuje Živný. Ten na šampionát odjížděl v poměrně dobrém zdravotním stavu, po osmi zápasech ale dostal pořádně zabrat: „S Dušanem jsme těch osm soubojů jeli nadoraz a domů jsem už jel pořádně bolavej. Bolelo mě rameno, záda, prsa a koleno, myslel jsem že domů ani nedojedu.“

„Junioři i ostatní členové klubu bojovali příkladně,“ dodal ještě šéftrenér Živný.