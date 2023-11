Někdejšího mistra světa v páce trápí klouby. I proto musel zrušit letošní starty v Maďarsku i na Slovensku. Tam by se ale rád podíval v příštím roce na Mistrovství Evropy.

Pákař František Živný během tréninku | Foto: Archiv závodníka

Sportovní kariéra někdejšího mistra světa v armwrestlingu Františka Živného se pomalu chýlí do finiše. „Tělo už mi moc neslouží, aktuálně mě nejvíc trápí klouby, takže trénuju v podstatě jenom na kladce a s lehkými činkami,“ hlásí česká pákařská legenda, která oslaví v příštím roce padesátiny. Kvůli zdravotním komplikacím musel pro letošek odpískat závody v Maďarsku a na Slovensku.

Přesto před sebou ještě jednu metu má. „V červnu bych chtěl ještě odjet na moje poslední Mistrovství Evropy. Titul z něj mi jako poslední chybí do sbírky,“ hlásí bousovský silák. Ten se svými klubovými kolegy plánuje na příští rok pořádání prestižního podniku Golemovy ruky znovu v Dolním Bousově. „Doufám, že se zase dostanu do formy, abych nedělal Bousovu ostudu,“ přidává s úsměvem.

Pomalu už také může bilancovat: „Ten čas hrozně letí. Zrovna v říjnu to bylo dvacet pět let, co mě poprvé zasponzoroval závody pan Zetka. A po celou moji kariéru mě podporoval.“

Velkou radost mu pak dělají jeho mladí nástupci: „Máme v oddíle několik nadějných mladých závodníků. Třeba Honza Toman bude dobrým nástupcem. Ale máme tu i další šikovné pákaře.“

