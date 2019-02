Hradištko - Šestý ročník Zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace ve spřežení startuje v sobotu 2. února v Hradištku u Sadské a nahlášeno je do něj rekordních 65 kočárů. „Je to bomba, mám velkou radost. Organizačně to musíme zvládnout,“ říká Jaroslav Jandl.

Zimní jezdecký pohár v Hradištku 2018, Josef Hrouda | Foto: Ivan Krejza

Taková účast v Zimním jezdeckém poháru České jezdecké federace ve spřežení ještě nikdy nebyla. Pokud dorazí všichni, tak budou mít pořadatelé starosti, aby vše stihli odbavit v rozumném čase.

„V Jezdeckém informačním systému je nyní nahlášeno 63 kočárů a další dvě přihlášky má zpracovatel výsledků u sebe, jelikož účastníci řešili na poslední chvíli ještě technické záležitosti. Už jsme změnili začátky soutěží, ta úplně první začne v 8.00 hodin, od 10 hodin pak odstartuje první seriálová soutěž kategorie dvojspřeží,“ upřesňuje hlavní pořadatel Jaroslav Jandl.

Diváci by měli sledovat přes dvacet jednospřeží a obdobný počet dvojspřeží. Čtyřspřeží je nahlášených pět. Chybět nebudou čtyři pony páry, devět singlů v hobby soutěži a své umění předvedou také dvě děti se zapřaženým poníkem. Do seriálu Zimního jezdeckého poháru ČJF se započítávají pouze tři hlavní kategorie a na body dosáhne vždy dvacet nejlépe umístěných. Je tedy jasné, že každý napoprvé nezaboduje.

Finále celého seriálu se uskuteční v Královicích u Slaného v rámci Jezdeckého festivalu od 22. do 24. března a předcházet mu budou čtyři vozatajské a čtyři parkurové kvalifikace. O celkové vítězství se utká maximálně dvacítka nejlepších a do finálového klání nastoupí v pořadí od nejhoršího k nejlepšímu – tak, jak se jim podaří nasbírat body do žebříčku.

„Jsem zvědav, jakou účast budou mít ostatní pořadatelé. To, že my máme přes šedesát kočárů, to si vysvětluji buďto tím, že jsou všichni tak moc natěšení na začátek sezony, nebo to zkrátka děláme dobře,“ konstatuje s úsměvem Jaroslav Jandl. Ani on mezi účastníky chybět nebude. „Teď sice ještě ležím doma s chřipkou, ale snad budu v cajku.“

Kromě kvalitního vozatajského sportu se návštěvníci závodů mohou těšit i na doprovodný program, o který se postarají mažoretky a v neposlední řadě pro ně budou přichystány tradiční vepřové hody.

Josef MALINOVSKÝ