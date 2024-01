/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mistryní se stala potřetí za sebou. Kristýna Zemanová z klubu Brilon Racing Team MB jednoznačně kralovala mezi ženami na 73. ročníku mistrovství České republiky v cyklokrosu.

MČR v cyklokrosu v Táboře. Závod žen a juniorek | Video: Deník/ Kamil Jáša

V závodě žen nebylo moc co řešit. Kristýna Zemanová měla konkurentku snad pouze v Julii Kopecké. Ta sice dobře začala, držela se v tandemu, ale po potížích na trati se propadla výsledkovou listinou, a tak Zemanová, která je hlavní hvězdou českého ženského cyklokrosu, si jela ve svém tempu pro mistrovský titul.

Kristýna Zemanová, která velmi dynamicky šplhala až do nejvyšších míst na trati v areálu Komora, si užívala podpory diváků, nezastavilo ji ani chladné počasí, teploty se ve větru pohybovaly okolo nuly, pocitově násobil mráz nepříjemný vítr. Podívejte se do fotogalerie a na video.

"Závod pro mě byl spíše takovým kvalitnějším tréninkem. Já jsem si hned od startu jela svoje tempo, tak jak se o to snažím v rámci Světových pohárů. Chtěla jsem mít rychle klid a to se povedlo a určitě by bylo dobré ještě o jedno delší závod. Tento titul byl asi nejsnadnější ze všech," hodnotila v cíli Kristýna Zemanová.

Druhá skončila Nikola Nosková. Třetí byla Simona Spěšná, která si dojela v náročném mistrovském závodě pro bronz. V juniorkách patří zlato Amálii Gottwaldové z CP Teamu.

Závodnici z Mladé Boleslavi čeká návrat do Tábora hned na začátku února, kdy se na stejné trati pojede mistrovství světa. Mezitím ji ale v zahraničí čekají dva závěrečné podniky světového poháru.

"Kristýna Zemanová je největší českou nadějí pro mistrovství světa," shodují se odborníci. "Podle mě má největší šanci na zisk medaile," přikyvoval doyen českého cyklokrosu Čestmír Kalaš.