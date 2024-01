Nový formát pohárové soutěže futsalu přihrál do cesty hned v prvním kole futsalistům boleslavského Sportingu zajímavého soupeře. Na palubovku aktuálně předposledního celku nejnižší futsalové soutěže přijel v pozici jasného favorita druholigový nováček z Ústí nad Labem. Tu ale nepotvrdil, když po remíze 3:3 vypadl s domácím nadšeně hrajícím celkem vypadl v penaltovém rozstřelu.

Futsalisté Sportingu Mladá Boleslav se postarali o nečekaný pohárový úspěch. | Foto: archiv oddílu

„Když nám v prosinci v živém losování prvního kola poháru byl přisouzen druholigový celek, zavládlo u nás nadšení, že poprvé v historii našeho klubu změříme síly s někým, kdo hraje tak vysoko. Tak nějak jsme si ale hned říkali, že zápas si půjdeme především užít a vyzkoušet si, jestli dovedeme s takovým soupeřem držet krok. Samozřejmě jsme mysleli i na to, že bychom třeba mohli příjemně překvapit a soupeře potrápit,“ říká vedoucí futsalového týmu Sportingu Viktor Povšík.

Domácí šli ale v prvním poločase hned třikrát do vedení a po úvodních pětadvaceti minutách svítilo na tabuli skóre 3:2. „Poločasové vedení 3:2 tipoval před zápasem málokdo, ale my věděli, že máme před sebou ještě dlouhý druhý poločas, který stav utkání může úplně změnit. Nám se však podařilo dlouhou dobu hrát bez vstřelených branek na obou stranách. Pravdou je, že v druhém poločase měl ze hry více soupeře a jeho střely na bránu musel často zpracovávat náš skvěle chytající Pavel Urban,“ popisuje Povšík.

Gólman Urban kapituloval až ve 37. minutě, a utkání se tak opět dostalo do remízového stavu. Ačkoliv se na obou stranách ještě objevilo několik velkých šancí, skóre se již nezměnilo, a tak se muselo rozhodovat dle pohárových pravidel v penaltovém rozstřelu. V něm nakonec proměnili čtyři domácí střelci, zatímco hosté zklamali dvakrát. Vítěznou trefu proměnil typickou dělovkou právě boleslavský kapitán a v solidně zaplněné sportovní hale propukly postupové oslavy.

Záznam utkání:

"V první řadě gratuluji soupeři, na němž byla vidět motivace vytáhnout se proti druholigovému favoritovi. Proto byl nový formát poháru zaveden a já si myslím, že minimálně pro domácí hráče i diváky to splnilo účel," načal hodnocení trenér Tiradores Daniel Brzák. "Klíčem k postupu Sportingu byl právě daleko větší chtíč a také lekce z produktivity, která nás naopak dlouhodobě trápí. Ačkoliv jsem hráče před utkáním několikrát důrazně upozorňoval, že domácí v roli outsidera půjdou do zápasu namotivovaní a s obrovskou chutí, nechali jsme si dát z první akce zápasu gól, navíc po naprosto tragickém bránění. Bohužel tato facka nás neprobudila a celý první poločas hráči doslova odevzdali jak v obraně tak v útoku," nebyl spokojen s výkonem svých svěřenců. "Po změně stran už jsme to jen honili, ale jak bývá zvykem, stíhací jízdu jsme nedotáhli. Penalty jsou loterie a jelikož domácí udělali na hřišti pro výhru od začátku zápasu víc, zasloužili si, aby se štěstí přiklonilo na jejich stranu," uznal.

Sporting Mladá Boleslav - Tiradores Ústí n. L. 4:3 po pen. (3:2)

Branky: 1. Beran (Schmidt), 12. Zalabák (V. Povšík), 22. Zalabák (V. Povšík), rozhodující PK V. Povšík - 2. Vondráček (Sloup), 17. Kubizňák (Soroka), 37. Vondráček. Rozhodčí: Ježek, Stádník. Bez karet. Diváci: 80.

Sporting: Urban – V. Povšík, Schmidt, Beran, Zalabák - Zajíček, Milčinský, Merkl, Pollák.

Tiradores: Smolař – Sloup, Vondráček, F. Štengel, Starý – Maňkoš, Kubizňák, Soroka, Z. Štengel, - Doubek.