Mladá Boleslav – Škoda Motorsport má za sebou velmi úspěšný víkend!

Jan Kopecký a Pavel Dresler | Foto: Škoda Motorsport

RALLY KORSIKA

Značka Škoda si díky tovární posádce Kopecký / Dresler, která na legendární Rally Korsika obsadila druhé místo, upevnila vedení v šampionátu ERC.

Také 56. ročník asfaltové soutěže na středomořském ostrově Korsika nabídl skvělou podívanou. Hlavní roli v dramatickém boji o vítězství hrálo po oba dny počasí, které přinášelo na úpatí zasněžených korsických hor dešťové přeháňky.



„S počasím to zde bylo opravdu těžké, jednou sucho, jednou pršelo, jednou bylo vlhko. Ale to platilo pro všechny stejně. Byl to skvělý boj s Bryanem Bouffierem", říká Jan Kopecký a dodává: „Po čtyřech odjetých soutěžích máme tři vítězství, jedno druhé místo a vedení v ERC. S tím můžeme zcela jistě žít."



Kvůli dešťovým přeháňkám bylo všech 11 rychlostních zkoušek opravdovou výzvou pro všechny týmy. Jan Kopecký se s podmínkami vypořádal skvěle a s ohledem na souboj o titul nepodstupoval zbytečné riziko. Stejně jako loni skončil na Korsice celkově druhý.



Ve dvou rychlostních zkouškách byl Kopecký nejrychlejší a po oba dny dokazoval svou neuvěřitelnou vytrvalost. V celkovém hodnocení ERC navýšil své vedení na druhého Craiga Breena a je na nejlepší cestě k letošnímu titulu ERC.



Evropský šampionát pokračuje další soutěží 27. – 29. června Geko Ypres Rally v Belgii.

RALLY WHANGAREI

Grandiózní debut Škodovky v asijsko-pacifickém šampionátu! Esapekka Lappi vítězí před týmovým kolegou Gauravem Gillem.



První soutěž nově utvořeného týmu ŠKODA MRF přinesla totální triumf: Tovární posádka Škoda Esapekka Lappi/Janne Ferm zvítězila na Rally Whangarei na Novém Zélandu s vozem Škoda Fabia Super 2000.



Týmoví kolegové Gaurav Gill / Glen Macneall skončili druzí – perfektní víkend pro značku Škoda.



Rally na Novém Zélandu byla první ze šesti soutěží asijsko-pacifického šampionátu (APRC). „Byl to perfektní start do nové série", říká týmový manažer Pavel Hortek. Po 16 rychlostních zkouškách a 289 kilometrech porazil Lappi svého týmového kolegu Gilla suverénně s náskokem 4:03,2 minuty.

Šéf Motorsportu Michal Hrabánek si povedený víkend pochvaloval: „Gratuluji oběma posádkám k přesvědčivému vstupu do APRC na Novém Zélandu a skvělé reklamě pro značku v tomto pro nás důležitém regionu. O tomto víkendu jsme díky posádce Jan Kopecký / Pavel Dresler zároveň upevnili vedení v ERC – jednoznačně skvělý víkend pro celou značku Škoda."



Esapekka Lappi byl stejného mínění a extrémně šťastný při své první soutěži mimo Evropu. „Nemohl jsem si představit lepší start do nového šampionátu, měli jsme skvělý rytmus." Lappi vyhrál 12 rychlostních zkoušek, Gill zbývající čtyři.



Zkušený Ind byl se svým výsledkem také spokojený, třetí v pořadí zaostal za Gillem o 4:30,7 minuty. „Toto je jedna z nejtěžších rally a já jsem do toho dal maximum."