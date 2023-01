„Je to milé. I místní lidé, kteří třeba nesportují, to sledují a fandí, děti ve škole se často ptají. Cítím, že je o to velký zájem díky tomu, že ho lidé znají odmala, když tady chodil do školy a do školky. Fandí mu. Někteří lidé mi říkají, že tenis v životě neviděli, ale teď, když tam hrál on, tak se podívali,“ vypráví s úsměvem Lehečkův otec, který se netají tím, že je na syna náležitě pyšný.

„Samozřejmě, že jsem. Vypadá to na další průlom vzhůru, protože vyhrál čtyři zápasy na Grand Slamu, což je pecka. Určitě je to zatím jeho největší úspěch. Kouká na to celý svět a má to nejvyšší úroveň. Dostat se ze 128 do osmičky je paráda,“ pochvaluje si Jiří Lehečka starší.

V uplynulých dnech se často stávalo, že se v Kněžmostě v brzkých ranních hodinách rozdrnčel budík, aby Lehečkovi mohli sledovat počínání svého syna na kurtu. Čtvrtfinálový zápas proti Tsitsipasovi se pak promítal i na místní základní škole, kde Lehečka starší vyučuje tělesnou výchovu a zeměpis.

Konec ve čtvrtfinále. Lehečka nezvládl s Tsitsipasem brejkbolové šance

„Děti mi kolikrát hlásí, že by se rády koukaly, tak si to občas během Grand Slamů zařídíme a koukáme ke spokojenosti všech. Vždycky je to ale jen tak jedna hodina,“ vysvětluje otec českého tenisty.

Přestože jeho syn neprošel do semifinále přes světovou čtyřku Stefanose Tsitsipase, v Austrálii zanechal výraznou stopu. „Když hraje s takhle kvalitními hráči, tak výkonnost jde nahoru. Na Grand Slamu s nimi navíc i trénuje. To člověku při dalších zápasech jenom pomůže. Je výborné, že je mezi nejlepšími a může růst. Doufejme, že bude zdravý a snad to půjde,“ přeje si Lehečka starší, podle jehož slov se v posledním zápase ukázala kvalita řeckého tenisty.

Lehečka měl po vyřazení hořkosladké pocity: Bolí to. Věřím, že se z toho dostanu

„Čekal jsem, že to bude vyrovnané, ale Tsitsipas zahrál, když potřeboval, famózně. Ve druhém setu měl Jířa pět brejkbolů, ale nevyužil je. Soupeř zahrál fantasticky. Občas sice udělal chybu, ale občas udělal famózní balón. Uhrál si to. Ve třetím setu to bylo podobné. To jsou ale velcí hráči. Když potřebují, tak zaberou, dají zázračný úder nebo podání a tím zápas vyhrají. Dobrý zápas, Tsitsipas byl lepší, s tím se nedá nic dělat,“ pokrčil rameny Lehečka starší, který už se těší na přílet syna.

Během turnaje totiž nebylo moc prostoru rozebrat spolu zápasy a výkony okomentovat. „Ve čtvrtek by měl přiletět, takže pak to rozebereme pořádně. V kruhu rodinném to trochu oslavíme. Manželka něco upeče a pokecáme,“ plánuje Lehečka.

Jak ale sám říká, syn se v Kněžmostě, kde s tenisem začínal, dlouho neohřeje. „Začátkem února je Davis Cup, ale přesně nevím, jaký program ho čeká. Doma se většinou zdrží tak den, maximálně dva a zase někam letí,“ zakončuje otec talentovaného hráče.

Věřím, že Sparta titul udělá, hlásí před jarem slánský kanonýr Nádeníček