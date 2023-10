Mladá Boleslav v sobotu přivítá další závod cyklokrosového TOI TOI Cupu. Jede se kousek od Štěpánky.

Cyklokrosové závody Toi Toi Cup Mladá Boleslav. | Foto: Petr Linhart

Mladá Boleslav bude v sobotu patřit cyklokrosu. Již tradičně na louce za Compagem na hranici lesoparku Štepánka se totiž jede prestižní závod českého poháru. Ten je zařazen do kalendáře Mezinárodní cyklistické unie jako podnik kategorie C2 pro muže elite+U23, ženy elite a pro juniory, ostatní mládežnické kategorie se jedou jako národní závody.

Za pořádající oddíl TJ Auto Škoda se na start postaví v kategorii muži a muži U23 nová akvizice polský šampion Marek Konwa, Max Kerl a Marek Majdanics.

V předběžné startovní listině je již přes dvě stovky jmen z nichž mnoho je i zahraničí. „Je to nejdůležitější domácí seriál, a tak by měla startovat celá domácí špička ve všech kategoriích," říká asistent reprezentačního kouče Petr Dlask. Do závodu mužů jsou přihlášeni Michael Boroš i Jakub Ťoupalík, kteří v Kolíně chyběli pro nemoc, jet by měl i vítěz prvního závodu Adam Ťoupalík.

„Délka tratě zůstává 2760 metrů a vše je prakticky při starém. Počasí vypadá, že bude sucho, mokra jsme si užili v minulých letech dost. Okruh tedy bude rychlejší, drncavější, klasická Boleslav," prozradil pořadatel Antoním Ungerman.

Závody startují deset minut po deváté hodině, ženy jedou ve 13.25, elita půjde do akce ve 14.30 hodin.

Foto: Boleslav se v Třinci držela, nakonec ale připsala třetí prohru