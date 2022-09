Cesta do Berlína se vyplatila. Třiatřicetiletá ultramaratonkyně Barbora Chumlenová se v sobotu na mistrovství světa v běhu na 100 kilometrů v Bernau umístila v čase 8:10:37 hodin čtyřiatřicátá a do cíle dorazila v hlavní kategorii jako jediná z Češek.

Před závodem panovala nejistota kvůli zdravotnímu stavu. Vydržela bolavá noha?

Byla v pohodě, to bych jinak bych nedoběhla. Jsem spokojená, povedlo se mi to. (smála se)

Jaké podmínky vás na stokilometrové trati čekaly?

Vstávali jsme už ve tři ráno, protože nás z berlínského hotelu svážely autobusy na start, který byl v půl šesté. Běželo se mi fajn. Důležité bylo, že na silničním okruhu, který byl dlouhý asi 7,5 kilometru, nefoukal vítr. Po pátečním dešti byl příjemný vzduch, při závodě taky spadlo pár kapek, ale stejně se celý závod polévám, takže jsem je nevnímala.

Dodržovala jste časový rozpis od trenéra?

Měla jsem běžet kilometr za pět minut, ale začátek byl trochu přepálený. Spíš to bylo kolem 4:50. Krize přišla až mezi šedesátým a sedmdesátým kilometrem. Tam jsem tempo neudržela. Trochu jsem s tím bojovala, ale pak mě vzpružilo, když jsem do sebe dostala pár loků koly.

Čím se vůbec během stokilometrového běhu posilujete?

Na začátku jsem si dala banán. Jinak polykám hroznové cukry, vymačkávám z tuby vitamínové gely, na střídačku piju vodu a iontové nápoje a také magnézium proti křečím. Kolu si dávám co nejpozději, protože bych ji pak chtěla pořád. Je pro mě jako svěcená voda. (směje se)

Pojďme zpátky na trať, jak vypadal závěr závodu?

Po sedmdesátce jsem zase mohla zrychlit. Když jsem míjela reprezentačního kolegu Ondru Veličku, říkal mi, ať se kousnu, že už je do cíle nějakých pět nebo šest kilometrů. Začala jsem zrychlovat, a ještě jsem předběhla asi šest holek. Posledních osmistovku, která se běžela s takovým fáborkem, jsem už sprintovala a nechala za sebou ještě jednu holčinu. Sil jsem měla ještě dost. Jsme zvyklá se ždímnout úplně do dna…

Osobní maximum jste si nakonec poměrně těsně nevylepšila. Panuje i tak spokojenost?

Za osobákem jsem zaostala o tři minuty, ale spokojená jsem, protože jsem před startem nevěděla, jestli to budu schopná zvládnout. Chtěla jsem zaběhnout čas pod 8:30, a to jsem dala s velkou rezervou. Kilometrový průměr celého závodu byl 4:55 a ve společném hodnocení s muži jsem skončila na 104. místě. Z Čechů mě porazil jen David Pelíšek.

Jak to vypadalo po doběhu?

S kluky jsme šli co nejdřív na autobus. Potřebovala jsem se dostat do hotelu a do sprchy, protože jsem byla celá durch a ulepená od gelů. S tím se nesmí moc otálet, protože když se rozleží bolest, člověk pak neudělá ani krok. Únavu jsme ale rozchodili a před slavnostním vyhlášením jsme stihli i procházku po Berlíně s kávičkou a dortíkem.

Co vás čekalo po návratu do Mladé Boleslavi?

Doma jsem nechala malého syna. Manžel měl pracovní víkend a musel být na noční, takže se do hlídání zapojila i babička. Od začátku týdne chodím do práce. V pondělí jsem byla vyklusat osm kilometrů a pokračuji v tréninku.

Spartathlon

Ultramaratonský závod navazuje na starořeckou historii před 2500 lety. Spartathlon se pořádá na trase z Atén do Sparty a měří 245,3 kilometru. Běží se den a noc a nejlepší vytrvalci pokoří čas 24 hodin. Nejúspěšnějším českým účastníkem Radek Brunner, který skončil třikrát druhý a třikrát třetí. Jeho nejlepší čas z roku 2017 má hodnotu 22:49:37 hodin. Mezi ženami dosáhla největšího úspěchu Kateřina Kašparová, která v roce 2018 skončila díky času 27:47:16 druhá.

Jaké máte další plány?

O tom se musíme domluvit s trenérem. Chtěla bych zkusit dvanáctihodinovku a při tom si zvládnout limit na Spartathlon. Abych měla jistou účast, je potřeba zaběhnout 132 kilometrů. Ještě to musím promyslet, protože se u nás koná už jen jedna v říjnu v Plzni. Jenže se běží na dráze, ale nevím, jestli bych to dala. Když si představím, že tam budu kroužit dvanáct hodin dokola, tak nevím… Raději bych běžela někde v Evropě.

Spartathlon znamená pro ultramaratonce nejvíc. Jak moc vás závod v Řecku láká, když proti stovce měří dvaapůlkrát víc?

U stovky jsem skončit nechtěla. Ta je teprve rozjezd. (směje se) Spartathlon je můj cíl. Říká se, že je to olympiáda pro ultraběžce, jelikož my se na ní nedostaneme.