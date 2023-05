/FOTOGALERIE/ Možná to Boleslaváci ani nevědí. Mají svůj hokej a fotbal, ale město automobilů má díky někdejšímu Závodu míru i slavnou cyklistickou minulost. Mladá Boleslav byla devětkrát etapovým městem a v areálu fotbalového stadionu stojí renovovaný „Pylon etapových vítězů“.

Setkání legend Závodu míru si všichni užili | Foto: Ivana Roháčková

U příležitosti 75 let od vzniku Závodu míru se Mladá Boleslav stala setkáním pod názvem „Legendy Závodu míru“, na něž se o víkendu sjely slavné osobnosti někdejšího amatérského pelotonu. Slavnostní a kulturní část programu akce, kterou pod režijním dohledem Karla Kaňky uspořádala Česká nadace sportovní reprezentace, proběhla v sále Muzea Škoda.

V jeho průběhu byla za moderování paralympijského vítěze Jiřího Ježka oceněna symbolickými žlutými trikoty řada osobností Závodu míru. Největší obdiv sklidil Stanislav Čapek, účastník historicky prvního Závodu míru v roce 1948, který již oslavil 97. narozeniny.

Přijeli i další slavné postavy závodu, jehož etapy se v době největší slávy jezdily skrz Československo, Polsko a východním Německo. Mezi veterány nechyběl první vítěz etapy do Mladé Boleslavi v roce 1974 Antonín Bartoníček. Pavel Doležel se zúčastnil šesti ročníků ZM, vyhrál dvě etapy a později byl ředitelem závodu. Miláček diváků Jan Smolík ovládl závod v roce 1964.

Jiří Škoda se do historie zase zapsal v roce 1977 únikem v etapě do Ústí nad Labem. Německý host Thomas Barth byl několikanásobným držitelem žlutého trikotu, který však nikdy nedovezl do cíle. Ján Svorada vyhrál závod v roce 1990 a později triumfoval ve třech etapách na Tour de France. Největší českou osobnost, již nežijícího vítěze druhého ročníku Jana Veselého, zastoupil jeho syn.

Vedle cyklistů do Mladé Boleslavi dorazili i další osobnosti. Známý cyklistický rozhodčí Miroslav Janout, někdejší televizní komentátor Jaroslav Suchánek, Jindřich Pulman, který proslul komentováním nespočtu závodů, nebo milovník cyklistiky profesor Pavel Pafko.

Původní Závod míru byl největším amatérským závodem ve východní Evropě. Konal se pravidelně od roku 1948, po pádu komunismu se však organizátoři potýkali s finančními problémy. Poslední ročník se uskutečnil v roce 2006 a od roku 2013 má nová podobu. V Závodu míru nyní startují výhradně na českém území reprezentační družstva do 23 let.