Nejlepším střelcem Středočechů byl s jednadvaceti body Retin Obasohan, po šestnácti bodech přidali Hayden Dalton a Vojta Hruban. Tým Orena Amiela se blýskl sedmnácti proměněnými trojkami, což je jen o jednu méně, než je rekord sezony.

Ohlasy po utkání

Oren Amiel, trenér Nymburka: „Byl to pro nás důležitý zápas, zvláště po prohře v české lize. Nám se povedlo správně zareagovat hned od úvodních minut. Měli jsme zápas pod kontrolou. Soupeř je velmi dobře koučovaný a do každého utkání jde naplno, proto jsme věděli, že musíme zvládnout začátek a být připraveni. A to jsme byli. Začali jsme dobře v obraně i v útoku. A když se daří střelba, zvedá se sebevědomí. Padla nám tam i dlouhá trojka Daltonovi, ukázal to i v minulé sezoně proti Bambergu. On tyhle střely umí. Hráči vědí, že já jim nebudu říkat, aby něco nedělali. Je to jejich hřiště a je to jejich rozhodnutí, co zahrají. Když máte střelecký tým, můžete prohrát s každým, ale také porazit každého. A my se tak snažíme tým stavět. A když pak trefujete a máte sebevědomí, jste hodně nebezpečným týmem.“

Petr Benda, hráč Nymburka: „Jsem rád, že jsme se vrátili k naší hře po těch dvou nepovedených zápasech v české lize, kdy jsme trochu polevili v koncentraci. Teď jsme se vrátili k rychlé hře, napadání soupeře a to rozhodlo. Proto jsme měli v poločase náskok dvaceti bodů. Ukázal se efekt domácí haly. Tady máme nejvíce nastříleno, věříme si tu. Většina střel z trojkové vzdálenosti byla hodně otevřených, protože soupeř hodně vypomáhal pod košem. A nám to padalo. Dva dny jsme se na ně připravovali a viděli jsme na videu, že se drží svého plánu a nemění ho. Snaží se to ucpat pod košem a nechávají volnější střely z dálky. A to se jim nevyplatilo. V předchozích zápasech sahali po vítězství, ale my je potrestali střelou z dálky. Chtěl bych říci, že jsme blízko postupu, ale je to ještě daleko. Máme to dobře rozehrané, dvě výhry a více domácích zápasů v druhé polovině skupiny. Doufám, že si formu udržíme, ale další kolo se hraje za měsíc a pak dva zápasy až v lednu, takže bude záležet na aktuální formě a vše je ještě otevřené.“

Vojtěch Hruban, hráč Nymburka: „Tentokrát to bylo stylem start - cíl. Začali jsme s velkým nasazením, přesně jak jsme chtěli a k tomu byla dobrá ruka všech. Běhali jsme, oni nestíhali a my z toho měli spoustu otevřených střel. A přece jen jsme hráli doma, takže domácí obroučky, takže i to nám trochu pomohlo. Byla to víceméně povinná výhra. Jestli chceme postoupit, tak bylo potřeba vyhrát. Potvrdili jsme výhru z Bursy, takže jsme v pozici, kde chceme být. Máme to ve svých rukou a když budeme držet domácí palubovku, tak se o postup vůbec nemusím bát. Byl na nás vidět daleko větší hlad, koncentrace, to tam je před Ligou mistrů vždycky. Ale pro nás bylo důležité vrátit se do rytmu a na všech klucích bylo vidět, že chceme do zápasu vlítnout úplně jinak a podle toho to také vypadalo. Retin je náš hnací motor, tlačil nás dopředu. Měl asi jako skoro všichni výborný střelecký den, je hrozně důležitý článek našeho řetězu, protože když vypadne, tak ten zbytek nemůže správně fungovat. Vzpomínali jsme, jestli si někdo pamatuje, kdy dal jeden tým třináct trojek za poločas, což je hodně i na celý zápas. Když jsem to číslo slyšel, tak mě to překvapilo. Na druhou stranu všechny střely byly volné a nestříleli jsme nic těžkého kromě Haydena, který vystřelil skoro z půlky, ale on takové střely dává a věděl jsem, že to tam padne.“

David Šváb

Vladimír Malinovský