Jen v první polovině úvodního setu si vypracovali výraznější náskok. Od té doby benátečtí volejbalisté v předkole play off na palubovce zlínské Fatry jen dotahovali. V pohodě hrající domácí tým nezbrzdilo ani hromadné střídání v benáteckých řadách na konci druhého setu. Po porážce 0:3 se tak budou svěřenci trenéra Aleše Dittricha nadcházející sobotu snažit o prodloužení této série.

Zápas 13. kola extraligy volejbalistů Black Volley Beskydy - Benátky nad Jizerou 3:1. | Foto: Black Volley Beskydy

Přitom vstup do utkání neměli Středočeši vůbec špatný. Za stavu 9:5 pro hosty reagoval domácí lodivod Obdržálek oddechovým časem. Benátečtí se přesto i po něm dostali do vedení 12:6. Zlínská Fatra v tu chvíli vstala z popela a postupnými kroky doháněla ztrátu. Za nerozhodného stavu 15:15 vybral benátecký trenér Dittrich svůj druhý oddechový čas, brzy poté už byli domácí hráči ve vedení, o nějž až do konce úvodního setu nepřišli.

Právě bodový zvrat zřejmě dodal zlínskému týmu patřičné sebevědomí a ten si vytvářel od úvodu druhého setu mírný náskok, který ale postupem času narůstal. Zpět do hry se Benátečtí vrátili za stavu 18:21 z jejich pohledu. V tu chvíli si domácí trenér Obdržálek vyžádal oddechový čas, po němž nejprve přesně smečoval Čeketa a následně kapitán Truong svým esem vrátil moravskému celku bytelný náskok a odmítl tak dramatickou koncovku.

Třetí sada patřila jednoznačně zlínskému týmu. Hosté se po prostřídání několika hráčů drželi jen v úvodu. Bodové manko poté narůstalo až na konečných 25:15. Po šestasedmdesáti minutách se tak mohla zlínská Fatra radovat z výhry 3:0.

„Úvod zápasu se nám povedl, to bylo ale vše, co jsme ve Zlíně předvedli. Poté jsme se už jen trápili. Domácí byli lepší ve všech činnostech, zejména v technických věcech,“ řekl po konci utkání hostující trenér Aleš Dittrich.

Další pokračování této série, hrané na dvě vítězná klání, se uskuteční v sobotu 11. února od 18 hodin v benátecké Nibe aréně. „Musíme zlepšit prakticky vše a hlavně hrát kolektivně jako tým,“ má jasno před důležitou bitvou šéf benátecké střídačky. Domácí hráči se budou snažit o návrat zpět na Valašsko, kde by se rozhodující třetí zápas odehrál v úterý 14. března.

VSC Fatra Zlín – VK Benátky n. J. 3:0 (22, 19, 15)

VSC Fatra Zlín: Čechmánek, Čeketa, Kozák, Pražák, Římal, Truong, libero Viceník. Střídali: Adamec, Toman.

VK Benátky nad Jizerou: Durski, Hudák, Koranda, Křesťan, Pokopec, Švandrlík, libero Roháček. Střídali: Fikar, McAinsh, Kratochvíl, Děrgunov.

Diváci: 371. Rozhodčí: Kovář, Spáčil.

ONDŘEJ NEJEDLO