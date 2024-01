Futsalisté Malibu nevyužili šanci se přiblížit čelu druhé nejvyšší české soutěže a zůstávají v klidném středu tabulky.

2. Futsal liga Západ: Malibu Mladá Boleslav - Betis Kadaň | Foto: Miloš Moc

K prvnímu zápasu nového roku vyjeli druholigoví futsalisté boleslavského Malibu do Kadaně. A odtud se vraceli s prázdnou s porážkou 1:7.

V prvním zápase roku 2024 šly sice Růžovky do vedení zásluhou nejlepšího střelce soutěže Vaňka, ještě do poločasu ale Betis vyrovnal. Po brance domácího Myšičky mělo Malibu několik dobrých šancí na srovnání, ale byli to opět domácí, kdo se ve 33. minutě prosadil. Malibu to ještě zkusilo s hrou bez brankáře, ale místo snížení přišly další inkasované branky, v závěru některé z nich naprosto zbytečné.

„Zápasový chleba se lámal za stavu 2:1. My jsme měli dvě dobré příležitosti k vyrovnání, místo toho jsme inkasovali. Při hře bez brankáře jsme inkasovali počtvrté a pak nám trošku došly síly a morál. Domácí vyhráli zaslouženě, skóre o tři branky by bylo k průběhu zápasu více odpovídající,“ řekl po zápase hostující kouč Michal Bílek.

Jiří Novák pak za domácí Betis dodal: „Utkáni bylo mnohem těžší a vyrovnanější než jak ukazuje výsledek. Začátek zápasu patřil hostům, kteří se dostali do vedení. My jsme postupem času výkon zlepšovali a do poločasu se nám podařilo vyrovnat, i když šancí bylo mnohem více. Ve druhé půli jsme odskočili ve vedení o dvě branky a při soupeřově power-play jsme přidali další góly. Podržel nás brankář Šinágl, který předvedl několik těžkých zákroků.“

V dalším kole jednou Růžovky opět ven, když v pátek hrají ve Světlé nad Sázavou, kde domácí zápasy hraje chotěbořská Boca. Doma se pak představí hned v pondělí, když v prvním kole Poháru Svazu futsalu přivítají od půl deváté Slovanku Korado Děčín.

Betis Kadaň - Malibu Mladá Boleslav 7:1 (1:1)

Branky: 18. Süssmilch (Myšička), 25. Myšička (Kaidl), 33. Kardos (Kaidl), 37. Süssmilch, 38. Kadlec, 39. Süssmilch, 40. Novák (Kaidl) - 3. Vaněk (Maňas). Rozhodčí: Lasch, J. Vlašič. ŽK: Süssmilch - 0. Diváci: 70.

Malibu: Truksa - Maryška, Maňas, Matějovský, Vaněk - Volf (37. Skalický), Zabilanský (37. Velechovský), Zajíček (37. Husák), Machů.